İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, şehrinde yaşanan sorunların yıllardır çözülmediğini belirterek Yozgatlı milletvekillerine “Çorum’un sorunlarını ancak siz halledersiniz” diye çağrı yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Çorum'u Yozgat'a bağlayın" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Yıllardır hükümetten destek alamadığını öne süren Çorumlular, kendi milletvekillerinden umudu kesince komşu kentin vekillerinden kendilerine sahip çıkmasını istediler.

© AFP 2018 / Metin Aktas Erdoğan: Altın ticaretinde Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız

Yozgat merkez nüfusunun Çorum merkez nüfusunun üçte biri kadar olmasına rağmen, yıllardır Yozgat'ın devletten daha çok yatırım alması nedeniyle sitem eden Çorumlular, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a havaalanı ve askeri acemi birliği sözü vermesiyle tepki göstermeye başladı.

Bazı Çorumlular sosyal medya hesaplarından, "Çorum'u Yozgat'a bağlayın" paylaşımları yapmaya başladı.

Yaylahaber'in aktardığına göre konuyla ilgili bir açıklama yapan İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Yozgatlı milletvekillerine çağrıda bulunarak "Çorum'un sorunlarını ancak siz halledersiniz" dedi.

Özsaçmacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Yozgatlı vekiller, biz tarlada hayvan otlatırken uçağı havada gören masum Çorumlularız, tren gelir hoş gelir türküsünü nostaljik TV kanallarında gören alçak gönüllü Çorumlularız. Otobanın şehirden 21 km uzaktan geçen garip Çorumlularız biz. Sanayiniz bizden büyük, şehriniz bizden büyük, makine sanayiniz dünya çapında, hele birde leblebiniz var ki tartışmasız, üzerinde oturduğunuz topraklar en eski medeniyet olan Hititler sizlerin elinde dünyaya açıldı, her alan ve zeminde büyüksünüz belli… Tabii herkes mutlu olduğu için yaptığınız işlere devam edebilirsiniz, sıkıntı yok. Ancak Çorumlu vekiller çok akıllıdır. Size bir kere anlatılan konuyu biz onlara on kere anlatırız, o kadar zekidirler."