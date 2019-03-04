FETÖ'den yargılanan yarbay: Gezi'ye destek verdik

Yeni Şafak'tan M. Şakir Saraç'ın haberine göre, itirafçı kurmay yarbay Bülent Sevindik, FETÖ'nün Gezi Parkı eylemlerinde meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum derneklerine destek verdiğini iddia etti. Sevindik, Osman Kavala'nın eylemlerde ‘akıl hocalığı' rolünü üstlendiğini ileri sürdü.
"Gezi'ye destek verdik" başlığıyla yayımlanan haberde Sevindik'in iddiaları ve iddianameye dair bazı ayrıntılar şöyle paylaşıldı:
Savcılık yaptığı değerlendirmede FETÖ'nün Gezi kalkışmasını bir fırsat olarak gördüğünü, Gezi'den kısa bir süre sonra sırasıyla 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi ile doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canına kastedildiğine vurgu yaptı.
OLAYLARI TAHRİK ETTİLER
KURMAY YARBAY EYLEMLERE KATILMIŞ
İzmir'deki bir FETÖ soruşturmasında ifade veren eski İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent Sevindik ‘itirafçı' olarak verdiği ifadede, örgütün Gezi'deki kaos ortamının devam edeceğini düşündüğünü, bu sebeple meydanlara çıkarak destek verdiğini anlattı.
AKIL HOCALARIYDI
‘MEYDANLARA ÇIKANLARA DESTEK VERİLİYOR'
Sevindik, 2013-2014 yılında Bilgi Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu dönemde ‘Esat' kod isimli örgüt abisiyle Ankara'da bir örgüt evinde görüştüğünü söyledi. Sevindik görüşmede, örgüt imamının kendisine, 'Bu hükümet devrilmeli. Gezi olayları süreciyle başlayan kaos ortamı devam edecek. Meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum örgütlerine destek veriliyor. Eninde sonunda bu amaca ulaşılacak ve isteğimiz doğrultusunda hakimiyetimizin yoğun olduğu bir hükümet kurulmasına olanak sağlayacağız' dediğini' aktardı."
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