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13:18 04 Mart 2019
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    Taksim Gezi Parkı eylemleri

    FETÖ'den yargılanan yarbay: Gezi'ye destek verdik

    © AFP 2018 / Özkan Köse
    Türkiye
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    İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'Gezi Parkı' iddianamesinde FETÖ'den yargılanan kurmay yarbay Bülent Sevindik'in ifadeleri de yer aldı. İtirafçı olan Sevindik, örgütün Gezi Parkı eylemlerine destek verdiğini ileri sürdü.

    Yeni Şafak'tan M. Şakir Saraç'ın haberine göre, itirafçı kurmay yarbay Bülent Sevindik, FETÖ'nün Gezi Parkı eylemlerinde meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum derneklerine destek verdiğini iddia etti. Sevindik, Osman Kavala'nın eylemlerde ‘akıl hocalığı' rolünü üstlendiğini ileri sürdü.

    "Gezi'ye destek verdik" başlığıyla yayımlanan haberde Sevindik'in iddiaları ve iddianameye dair bazı ayrıntılar şöyle paylaşıldı:

    Ahmet Zeki Üçok
    © AA / Tunahan Akgün
    Emekli Albay Üçok: TSK içinde hala 30 bin FETÖ'cü var
    "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Parkı kalkışmasına yönelik hazırlanan iddianamede Fethullahçı Terör Örgütü'nün eylemler sırasındaki izlediği örgüt stratejisi mercek altına alındı. Örgütün Gezi ile başlayan kaos sürecinin devam edebilmesi için üyelerine talimat verdiği ortaya çıkarken iddianamede FETÖ üyesi itirafçıların Gezi Parkı kalkışmasıyla ilgili verdikleri ifadelere yer verildi.

    Savcılık yaptığı değerlendirmede FETÖ'nün Gezi kalkışmasını bir fırsat olarak gördüğünü, Gezi'den kısa bir süre sonra sırasıyla 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi ile doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canına kastedildiğine vurgu yaptı.

    OLAYLARI TAHRİK ETTİLER

    ABD Dışişleri Bakanlığı
    © AP Photo /
    ABD'den 'Gezi Parkı' soruşturmasıyla ilgili açıklama: İfade özgürlüğü müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmamalı
    Olayların başarıya ulaşması halinde hükümetin istifası veya erken seçim gibi bir sonuç meydana gelebileceği ifade edilen iddianameye göre, FETÖ Gezi parkı eylemleri başarısızlıkla sonuçlanınca sahneye kendisi çıktı. Gezi parkı kalkışmasında emniyetteki FETÖ üyeleri aracılığıyla orantılı ve yerinde müdahaleler yapılmasına engel olundu. Gezi kalkışmasına katılan grubun mağduriyet algısı oluşturmasına zemin hazırlanarak olaylar tahrik edildi.

    KURMAY YARBAY EYLEMLERE KATILMIŞ

    İzmir'deki bir FETÖ soruşturmasında ifade veren eski İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent Sevindik ‘itirafçı' olarak verdiği ifadede, örgütün Gezi'deki kaos ortamının devam edeceğini düşündüğünü, bu sebeple meydanlara çıkarak destek verdiğini anlattı.

    AKIL HOCALARIYDI

    Osman Kavala
    © AA /
    Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi
    Dönemin İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar da FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olmuştu. Dolar'ın Gezi Parkı'nda yaşananlarla ilgili de ifadesine başvuruldu. Dolar ifadesinde Osman Kavala'yı eylemlerde gördüğünü, müzakereciler arasında bulunduğunu ancak çok diyaloğa girmediğini söyledi. Dolar, Kavala'nın müzakerecilerin tıkandığı noktada onların danıştığı ‘akıl hocası' olarak devreye girdiğine dikkat çekti.

    ‘MEYDANLARA ÇIKANLARA DESTEK VERİLİYOR'

    Sevindik, 2013-2014 yılında Bilgi Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu dönemde ‘Esat' kod isimli örgüt abisiyle Ankara'da bir örgüt evinde görüştüğünü söyledi. Sevindik görüşmede, örgüt imamının kendisine, 'Bu hükümet devrilmeli. Gezi olayları süreciyle başlayan kaos ortamı devam edecek. Meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum örgütlerine destek veriliyor. Eninde sonunda bu amaca ulaşılacak ve isteğimiz doğrultusunda hakimiyetimizin yoğun olduğu bir hükümet kurulmasına olanak sağlayacağız' dediğini' aktardı."

    Etiketler:
    İtirafçı, eylemciler, STK, destek, eylem, Gezi Parkı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), FETÖ, Bülent Sevindik, Gezi Parkı, İstanbul, Türkiye
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