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13:46 04 Mart 2019
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    HDP ile CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyecek

    Saadet Partisi'nin Şanlıurfa adayı Cevheri: 1 Nisan şakası olmazsa kazanacağız

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Saadet Partisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Sabahattin Cevheri, seçimi kazanması halinde herkese eşit davranacağını söyledi. Cevheri, "1 Nisan şakası olmazsa kazanacağız" ifadesini kullandı.

    Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sabahattin Cevheri, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa merkeze bağlı Karaköprü ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da katıldı.

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    © AP Photo / Federico Gambarini
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    Gazete Duvar'dan Mustafa Zengin'in haberine göre, mütevazı, masrafsız, israfı önleyen bir belediyecilik anlayışı benimseyeceklerini savunan Cevheri, kendisine yönelik büyük bir teveccühün olduğunu, 'şayet 1 Nisan şakası olmazsa'seçim sonuçlarının kendileri lehine olumlu olacağını belirtti.

    ‘EŞİTLİK' VURGUSU

    Saadet adayı Sabahattin Cevheri, HDP Şanlıurfa büyükşehir ile merkez ilçelerin belediye başkanı adaylarının kendisi lehine adaylıktan çekilmeleri konusunda net konuşmaktan kaçınırken, gittikleri ilçelerde bütün partileri ziyaret ettiklerini ve Arap, Kürt, Türk, Alevi ayırımı yapmadıklarını söyledi.

    HDP, Şanlıurfa, Hidayet Enmek (sol 3)
    © AA / Reşit Dağ
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    Konuşmasında 'eşitlik' vurgusunda bulunan Cevheri, 31 Mart seçimlerinde kazanması halinde yapacağı ilk icraatın 'herkese eşit davranmak' olacağını belirterek, "Güçlünün değil, mazlumun, fakirin, garibanın yanında olacağız. Benim 763 tane gibi bir projem yok. Benim ilk projem bu: İnsanlara eşit olmak" dedi.

    ‘HARRAN OVASI BİTTİ'

    Sabahattin Cevheri ikinci projesinin Fırat Nehri ile ilgili olduğuna dikkat çekerken, 'askeri bölge'yi de Milli Park haline getireceğini kaydetti.

    Şanlıurfa'da şikayet edilen konuların başında altyapı sorunu ve işsizlik geldiğini, kentteki işsizlik sorunun çözümü için de tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Cevheri, "Buğday bizim, bir makarna fabrikamız yok. Yüzde 45 pamuk bizim, bir çorap fabrikamız yok. Antep'e gider işlenir, bize gelir. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. İnsanlarımız bugün hala dışarıya pamuk toplamaya ve fındık toplamaya gidiyorsa, bu bizim büyük bir ayıbımızdır" diye konuştu.

    Cevheri kent yapılanması ve diğer alanlarla ilgili projeleri hakkında ise şunları dile getirdi:

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    "Urfa'yı kesinlikle dağlara taşımamız lazım. Şehirler tepeleriyle güzeldir. Harran Ovası bitti. Herhalde 20-30 sene sonra ova diye bir şey kalmayacak, maalesef. Yeraltı seviyesi 3-4 metre. Yapılan bütün binalar —Allah korusun- şiddetli bir yağmur veya depremde yerle bir olur. Ve en önemlisi de tarım. Bir de bütün Türkiye'deki iş adamlarını davet edip, iş adamlarımızla oturup proje yapmamız gerekir. Yani bizim değil Türkiye'yi, bütün dünyayı doyurmamız gerekir."

    Turizmin geliştirilmesinin de belediyenin görevleri arasında olduğunu belirten Cevheri, turizmin en az GAP projesi kadar önemli olduğunu ifade etti. Şanlıurfaspor'un da ilerlemesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını işaret eden Cevheri, Şanlıurfaspor'un Urfa'nın dışarıdaki aynası olduğunu dile getirdi.

    CHP'Lİ AYDINLIK: BİZ CEVHERİ'Yİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

    Büro açılışına katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da, CHP olarak Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri ile merkez ilçelerin belediye başkan adaylarını başından beri desteklediklerini ve sonuna kadar da destekleyeceklerini söyledi.

    Sabahattin Cevheri'nin "halk ittifakı" ve Şanlurfa adayı olduğu için desteklediklerini belirten Aydınlık, yapılan anketlerin tamamında Cevheri'nin yüzde 60-65 oranında, AK Parti adayının da yüzde 35-37 oranında oy aldığını dile getirdi.

    ‘VATANDAŞ ‘ÊDÎ BES E' DİYOR'

    Aydınlık, "Halkın ne kadar sıkıntıda olduğunu biliyoruz, çiftçilerin ne kadar zor durumda olduğunu biliyoruz. Vatandaş artık, Kürtlerin bir sözü var. Der, ‘Êdî Bes e' (Artık Yeter). Bundan sonra yeter" dedi.

    CHP olarak kendilerinin Saadet Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'na ve merkez ilçe belediye başkanı adaylarına güvenlerinin sonsuz olduğunu kaydeden Aziz Aydınlık, seçimleri kazandıktan sonra da hep beraber Şanlıurfa için çalışacaklarını söyledi.

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, 1 Nisan, şaka, belediye, Saadet Partisi, HDP, CHP, Sabahattin Cevheri, Şanlıurfa, Türkiye
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