Saadet Partisi'nin Şanlıurfa adayı Cevheri: 1 Nisan şakası olmazsa kazanacağız

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sabahattin Cevheri, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa merkeze bağlı Karaköprü ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da katıldı.
‘EŞİTLİK' VURGUSU
Saadet adayı Sabahattin Cevheri, HDP Şanlıurfa büyükşehir ile merkez ilçelerin belediye başkanı adaylarının kendisi lehine adaylıktan çekilmeleri konusunda net konuşmaktan kaçınırken, gittikleri ilçelerde bütün partileri ziyaret ettiklerini ve Arap, Kürt, Türk, Alevi ayırımı yapmadıklarını söyledi.
‘HARRAN OVASI BİTTİ'
Sabahattin Cevheri ikinci projesinin Fırat Nehri ile ilgili olduğuna dikkat çekerken, 'askeri bölge'yi de Milli Park haline getireceğini kaydetti.
Şanlıurfa'da şikayet edilen konuların başında altyapı sorunu ve işsizlik geldiğini, kentteki işsizlik sorunun çözümü için de tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Cevheri, "Buğday bizim, bir makarna fabrikamız yok. Yüzde 45 pamuk bizim, bir çorap fabrikamız yok. Antep'e gider işlenir, bize gelir. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. İnsanlarımız bugün hala dışarıya pamuk toplamaya ve fındık toplamaya gidiyorsa, bu bizim büyük bir ayıbımızdır" diye konuştu.
Cevheri kent yapılanması ve diğer alanlarla ilgili projeleri hakkında ise şunları dile getirdi:
Turizmin geliştirilmesinin de belediyenin görevleri arasında olduğunu belirten Cevheri, turizmin en az GAP projesi kadar önemli olduğunu ifade etti. Şanlıurfaspor'un da ilerlemesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını işaret eden Cevheri, Şanlıurfaspor'un Urfa'nın dışarıdaki aynası olduğunu dile getirdi.
CHP'Lİ AYDINLIK: BİZ CEVHERİ'Yİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ
Büro açılışına katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da, CHP olarak Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri ile merkez ilçelerin belediye başkan adaylarını başından beri desteklediklerini ve sonuna kadar da destekleyeceklerini söyledi.
Sabahattin Cevheri'nin "halk ittifakı" ve Şanlurfa adayı olduğu için desteklediklerini belirten Aydınlık, yapılan anketlerin tamamında Cevheri'nin yüzde 60-65 oranında, AK Parti adayının da yüzde 35-37 oranında oy aldığını dile getirdi.
‘VATANDAŞ ‘ÊDÎ BES E' DİYOR'
Aydınlık, "Halkın ne kadar sıkıntıda olduğunu biliyoruz, çiftçilerin ne kadar zor durumda olduğunu biliyoruz. Vatandaş artık, Kürtlerin bir sözü var. Der, ‘Êdî Bes e' (Artık Yeter). Bundan sonra yeter" dedi.
CHP olarak kendilerinin Saadet Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'na ve merkez ilçe belediye başkanı adaylarına güvenlerinin sonsuz olduğunu kaydeden Aziz Aydınlık, seçimleri kazandıktan sonra da hep beraber Şanlıurfa için çalışacaklarını söyledi.
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