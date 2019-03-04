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13:18 04 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Sandıkta ittifak yapmak zorundayız

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (437)
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    İttifak eleştirilerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz kendimizi biliyorsak, ne söylerlerse söylesinler. Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakı yapmak zorundayız" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Sancaktepe'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Balıkçı
    Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in özelliği ne?
    Sancaktepe'nin Anadolu'dan göçenlerin yerleştiği ve büyüttüğü bir kent olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de büyütmek görevimiz. Belediye başkanı seçildiği andan itibaren, oy verene de vermeyene de hizmet götüreceğiz. Oy versin vermesin Sancaktepe'nin her noktasına hizmet götürmek bizim felsefimizin, inancımızın emrettiği bir şeydir. Hiçbir zaman vatandaşa 'neden şu partiye oy verdin' diye bir suçlama getirmiş değilim. Demokrasi vatandaşın verdiği oya saygı duymaktır."

    Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken 17 yıldır bir iktidar dönemini sorgulamamız lazım. 17 yılın sonunda soğan kuyruğuna muhtaç hale geliyorsa vatandaşlar bunu düşünmesi lazım. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup gitmeniz lazım. Belediye başkanlarına söyleyeceğim, hizmeti eşit götüreceksiniz. Eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa belediye başkanı yaptığı her harcamanın hesabını vermek zorundadır" diye konuştu.

    'HİÇ KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Binnur Ege Gürün
    Kılıçdaroğlu: Asgari ücret farkını belediyelerimiz ödeyecek
    İstanbul'un imar sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "İmar sorunu çözülemiyor. Tapu sorunu niye çözülemiyor. Kartal, Maltepe belediyelerimiz çözüyor. Niye çözemiyorlar? El ele verip tapu sorununu belediye başkanlarımız çözecek. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ancak bakıyorsunuz yer gayet güzel. Oradakilerin arazilerini alıyorlar. Şehrin varoşlarına sürüyorlar. Oralara villa yapıyorlar. O mahallede yaşayanlar rantı oluşturmuşsa rant onların hakkıdır" dedi.

    CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2200 TL olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı seçildiğinde hiç kimseyi işten çıkarmayacağız. Bizim kitabımızda, dünya görüşümüzde hiç kimsenin aşı işiyle oynamak yok" ifadesini kullandı.

    Kendilerine devamlı suçlamalar yöneltildiğini söyleyen CHP lideri, "Çoğu zaman bunların hiçbir önemi yoktur. İnsan kendisini bilmeli. Biz kendimizi biliyorsak, ne söylerlerse söylesinler. Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakı yapmak zorundayız" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (437)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Yerel seçimler, Belediye, İmar, Ekonomi, oy, sandık, ittifak, asgari ücret, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe, İstanbul
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