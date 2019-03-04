Fahir Atakoğlu: Erdoğan'ın yaş gününe katılmaktan büyük mutluluk duyardım

ABD'de yaşayan piyanist Fahir Atakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe katılmaktan mutluluk duyacağını ancak seyahatte olduğu için gidemediğini söyledi.

30 yıldır ABD'de yaşayan piyanist Fahir Atakoğlu, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

"11 Eylül'de önce Amerika, sonra dünya değişti. Dünyadaki güç savaşlarına akıl sır erdiremiyorsunuz. Çok fazla oyun dönüyor" görüşünü dile getiren Atakoğlu, "11 Eylül'den sonra Müslümanlık düşmanlaştırıldı, bunu net gözlemleyebiliyoruz. Sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da böyle. Eskiden dünyada Soğuk Savaş vardı. Şimdi bu, dinler üzerinden yürütülmek isteniyor" ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump için 'ırkçı' nitelemesi yapan Atakoğlu, "Bence Trump, ABD'nin başına gelmiş en kötü adam. Amerika, eğitim sistemine 30 yıldır önem vermedi. Trump'ın seçilmesi de bu durumun bir sonucu bence. Kendi ektiğini biçti ABD. Baktığımız zaman ırkçılık sadece Amerika'da artış göstermedi, dünyanın diğer yerlerinde de arttı. Bunun sebeplerinden biri de Suriyeli mülteciler. Yabancı düşmanlığı had safhada ne yazık ki dünyada" diye konuştu.

Kalçık'ın sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Atakoğlu'nun verdiği yanıtlar şöyle:

- Say'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasını nasıl buldunuz?

Çok güzel oldu. Eleştirileri de anlamıyorum.

Neden bir araya gelmesinler ki? Ben de Erdoğan'ın yaş gününe katılmaktan büyük mutluluk duyardım ama seyahatte olduğumdan gidemedim.

'SURİYELİ DÜNYADAKİ MÜLTECİLER TEK ÖRNEK KONUSUNDA ÜLKE TÜRKİYE'

- Avrupa, Suriyeli mülteciler konusunda temkinli davranırken Türkiye onlara kapısını açtı. Bu açıdan örnek bir ülkeyiz…

Dünyadaki tek örnek ülke Türkiye. En fazla mülteciyi biz aldık. Arap ülkeleri bile almak istemedi Suriyelileri ama ülkemiz kapılarını sonuna kadar açtı. Savaştan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalanları, Müslüman ülkelerin dahi almak istememesi çok üzücü. Her ülkenin başına gelebilir Suriye'de yaşananlar. Herkes empati yapmalı bence. Türkiye'nin Suriyelilere yönelik bu tavrını takdir ediyorum.