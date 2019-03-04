Erdoğan: Devletimizin kasasına girecek paradan milletimizin lehine feragat ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde konuşuyor. Tanzim satışlara değinen Erdoğan, "31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse satışları 81 vilayete yayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Madencilik alın terinin, emeğin en fazla hissedildiği mesleklerden biridir.

— Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor.

— Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular.

— Mart'ın ikinci yarısında Çaycuma Havalimanı'na inişler ve uçuşlar başlayacak.

— Devletimizin kasasına girecek paradan milletimizin lehine feragat ettik. Tanzim satışlarındaki kuyruk varlık kuyruğu, yokluk değil. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse satışları 81 vilayete yayacağız.

— Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorununu çözmek bize nasip oldu. İmar barışıyla Zonguldak'ta 57 bin vatandaşımızın sıkıntısını hallettik. Mülkiyetle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmış olduk. Gerektiğinde elimizi taşın altına koyduk. Biz Zonguldak'ı tüm kalbimizele sevmekle yetinmedik. Zonguldak'ı kalkındırdık büyüttük. 4 bin 715 konut projesini hayata geçirdik. 14 atık su arıtma tesisiyle şehir nüfusunun yüzde 72'sine hizmet veriliyor.

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