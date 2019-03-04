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15:20 04 Mart 2019
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    Mustafa Sarıgül

    DSP'nin Şişli adayı Sarıgül, projelerini ve en büyük hayalini açıkladı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (442)
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    DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı 38 projeyi tanıttı. En büyük hayalinin Şişli'ye tam teşekküllü bir kadın ve doğum hastanesi kazandırmak olduğunu belirten Sarıgül, hastaneden ücretsiz yararlanılacağını söyledi. Sarıgül, öğrenciler için de e-dershane sistemini başlatacaklarını açıkladı.

    DSP Şişli Belediye Başkan adayı Sarıgül, partisinin genel başkanı Önder Aksakal ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, Şişli için hazırladığı toplam 38 projeyi tanıttı.

    'ŞİŞLİ'NİN IŞIKLARINI YENİDEN YAKACAĞIZ'

    ​4 yıldır yerel seçimlere hazırlandıklarını belirten Sarıgül, "1 Nisan'da sonra bütün Türkiye, tüm İstanbul, Şişli'yi konuşacak. Öylesine değerli, öylesine güzel, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren muhteşem projeler hazırladık. Yerel seçimlere, geceleri saymazsam tam 14 gün kaldı. 14 gün sonra Şişli'nin ışıklarını yeniden yakacağız. Ben ve çalışma arkadaşlarım Şişlimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Tam 48 aydır çok değerli projeleri geliştirdik. Bu projeler yerel yönetimlerde ‘model proje' olacak" diye konuştu.

    ÖĞRENCİLER İÇİN E-DERSHANE

    En büyük hayalinin Şişli'ye tam teşekküllü bir kadın ve doğum hastanesi kazandırmak olduğunu açıklayan Sarıgül, ilçedeki kadınların bu hastaneden ücretsiz yararlanacaklarını söyledi. Sarıgül, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için de e-dershane sistemini başlatacaklarını duyurdu.

    Mustafa Sarıgül - DSP
    © Fotoğraf : Twitter
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    Sarıgül başkanlığa seçilmesiyle Şişli Kent Konseyi'nin ilçe yönetimde söz sahibi olacağını vurgulayarak, "Şişli'de şahısların dönemi bitiyor" dedi.

    Kent konseyinin çalışmalarını son derece önemsediğini kaydeden Sarıgül, "Bu projelerin tamamını, 1 Nisan'dan sonra Şişli'de bulunan kent konseyi başkanımız Yavuz Meriç ile beraber planlayacağım. Kent konseyi Şişli Belediye Meclisi ile beraber eş değer anlamda çalışma yapacak. Şişli'de şahısların dönemi bitiyor, Şişli halkının dönemi başlıyor. Bu projelerin ana fikirlerinden bir tanesi şudur; Biz bütün Şişli'de binlerce yurttaşımızın yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Şişli'de yaşayan yurttaşlarımızın yüzü gülsün ama kültürler de özgür olsun" ifadesini kullandı.

    ESNAFLARA '750 METRE KURALI' GELİYOR

    Açıklanan projeler arasında esnaflara da yer verildi. Kısa mesafe arasında aynı işi yapan esnaflar nedeniyle ticaretin olumsuz etkilendiğini ifade eden Sarıgül, '750 metre' kuralını açıkladı.

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : İHA
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    Sarıgül, artık aynı işi yapan dükkanların yan yana olamayacağı proje kapsamında aynı işi yapacak olan ikinci dükkan 750 metre uzaklıkta iş yapabileceğini belirtti.

    Sarıgül çok önem verdiği '24 saat yaşayan belediye' projesinin detaylarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu projeden ilham aldığını savunan Sarıgül şöyle konuştu:

    "Sayın Cumhurbaşkanı bu projemizi duymuş hemen aldı. O da '24 saat' demeye başladı. Bizim projemizdir, kimseye kaptırmayız. Şişli Belediyesi'nde ışıklar asla sönmeyecek. 1 Nisan'dan itibaren artık belediyemizi aradığınız zaman hanımefendiler telefonun başında olacaklar. 24 saat açık belediye yola çıktı geliyor."

    ŞİŞLİ'DE BİR TANE İŞSİZ GENÇ KALMAYANA KADAR ÇALIŞMA SÖZÜ

    İlçedeki işsizlik sorununa da değinen Sarıgül, Şişli'de bir tane işsiz genç kalmayana kadar çalışma sözü verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
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    İstanbul genelinde yaşanan otopark yetersizliği için de hazırlanan proje toplantıda açıklandı. Her mahalleye yapılması planlanan otopark projesini açıklayan Sarıgül, "Mahallelerimizdeki otopark ihtiyaçlarını gidermemiz için her mahallede en az 800 ile 1400 kapasite arasında otoparkları planladık. Otopark ihtiyacını yüzde yüz gidereceğiz. Benim yurttaşlarım akşam evlerine geldiği zaman keyif alacaklar. Bu otoparklar aynı zamanda ticari olmayacak. Sembolik rakamlar olacak çünkü belediye ticarethane değildir. Belediye, vatandaşının mal güvenliğini, can güvenliğini ve huzurunu korumakla görevlidir" dedi.

    Sarıgül ayrıca Almanya'da keşfettiği bir projeye de çalışmaları arasında yer verdi. Gündüz trafiğini daha da karışık hale getiren, dükkanlara mal indirme ve bindirme işlemlerinin ve ayrıca çöp toplama işinin gece yarısı ile saat 04.00 arası yapılacağını açıkladı. Projenin hayata geçirilmesi ile trafiğe disiplin getirileceğini kaydeden  Sarıgül şöyle konuştu:

    ALMANYA'DAN ÖRNEK VERDİ: ŞİŞLİ'DE TRAFİĞE DİSİPLİN GELİYOR

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Aytaç Ünal
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    "İstanbul'da trafik son derece önemli. Özellikle Almanya örneğini vermek istiyorum. Düsseldorf'a, Berlin'e gittim sabaha kadar kaldım. Şehir gece ne yapıyor Almanya'da? Gece 24.00'den 04.00'e kadar bütün kentte yükleme-boşaltma işlemleri yapılıyor. Temizlik hizmetleri yapılıyor. Saat beşten sonra bir tek araç kente giremiyor. Şişli'de trafiğe disiplin geliyor. Bütün çöplerimizi gece 24.00 ile 04.00 arası toplayacağız. Gündüz saat dokuz, bir bakıyorsun bir markete araç geldi indiriyor, arkası tıkanıyor. O gidiyor bir başka market geliyor. Şehri disipline alacağız. Yükleme-boşaltma işlemleri gündüz asla yapılmayacak."

    İlçeye motosiklet otoparkı yapacaklarını belirten Sarıgül, kadınlar için ücretsiz hastane, öğrencilere e-dershane, hayvanlara 5 yıldızlı otel projelerini de anlattı. Toplantıda projeler için hazırlanan video gösterim de yapıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (442)

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    Etiketler:
    Proje, 2019 yerel seçimleri, DSP, Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül, Şişli, İstanbul
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