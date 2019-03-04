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16:54 04 Mart 2019
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    Tunç Soyer

    CHP'nin İzmir adayı Soyer: İçime sinmedi ama ne yapılabileceğini tam olarak bilmiyorum

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (447)
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    İzmir'de 'halk süt', 'halk gıda' ve 'halk balık' uygulamalarını başlatacaklarını söyleyen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının bedelsiz olarak özel bir üniversiteye tahsis edilmesi konusunu da değerlendirdi. Soyer, "İçime sinmedi ama ne yapılabileceğini tam olarak bilmiyorum" dedi.

    CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer, basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, projelerinden de bahsetti.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : İHA
    İzmir'e 'Birinci Cemre' düştü: CHP adayı Soyer projelerini açıkladı
    İzmir'de ulaşım ve trafiğin en büyük sorun olduğunu düşündüğünü aktaran Soyer, 'halk süt', 'halk et', 'halk gıda' ve 'halk balık' uygulamalarını başlatacaklarını söyledi.

    Üreticiden aldıkları ürünleri tüketiciye ulaştıracaklarını ifade eden Soyer, "Toplu ulaşımda uygulayacağımız, kentsel dönüşümde uygulayacağımız projeler var. Altyapı ve katı atık acil müdahale edeceğimiz sorunlar olacak" diye konuştu.

    İzmir'in merkezi hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine, Tunç Soyer şunları söyledi:

    'VERGİLERİN ADİL DAĞITILMASINI BEKLİYORUZ'

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP İzmir adayı Soyer: Zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım
    "İzmir adil bir konumlandırma ile muhatap olmuyor. Bu büyük haksızlık. Ama İzmirli bunu okuyor diye düşünüyorum. Metro meselesi o kadar çıplak bir örnek ki… İzmir'e 30 bin lira ayrılması anlaşılır gibi değil. Bu memlekete hepimiz vergi veriyoruz. Hepimiz vatandaşız. Sonuçta bu vergilerin adil dağıtılmasını bekliyoruz. İçinde yaşadığımız kente böyle bir ayrımcılık yapılarak muamele ediliyorsa bu kent gerekeni yapacaktır. İzmir'in köklerini anlamak lazım."

    Toplu taşımadaki, ilk binişten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz olan diğer binişlerle ilgili uygulamanın devam edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Soyer, bunun devam edeceğini belirterek, "Ulaşımda uygulayacağımız indirim ise sabah 06.00 ile 07.00 ve akşam 19.00-20.00 saatleri arası olacak" dedi.

    'HUKUK, MAHKEME, SAVCILAR ORADA, NERE GEREKİYORSA YAPILIR'

    Tunç Soyer
    © AA /
    CHP İzmir adayı Soyer: Zeybekci'nin yanıtına üzüldüm, kırıldım
    AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, "Sorun onlara, sizin listenizde kimler var? Hangi dağdan geldi, adresleri ve isimleri" şeklindeki sözlerinin hatırlatıldığı Soyer, "Hükümetsiniz, varsa böyle dağdan gelen yapılacak şey basit. Hukuk, mahkeme, savcılar orada. Ne gerekiyorsa yapılır. Bunu kampanyada malzeme olarak kullanmak hoş değil. Varsa bilgi veririsiniz savcılığa, gereken yapılır" yanıtını verdi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "İzmir bir şirket, aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz" sözlerini de değerlendiren Soyer, "Böyle bakarsanız hiçbir şey anlamadınız demektir. İzmir gibi bir şehri şirket gibi yönetemezsiniz. Benzetme tepeden tırnağa yanlış" dedi.

    FUARİZMİR KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    Soyer: Kaynak için Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalacağız
    Soyer, eleştirilere neden olan 'Fuarİzmir'in özelleştirileceği'ne yönelik daha önce sarf ettiği sözlerine de açıklık getirdi.

    Fuarİzmir'in 12 ay çalışması gerektiğini kaydeden Soyer, "Fuarİzmir'de her boş geçen gün İzmir'e zarar yazıyor. Bizim o fuarı cıvıl cıvıl kullanıyor olmamız lazım, hatta yanına bir kongre merkezi yapacağız. 'Gerekirse özelleştirmek ve profesyonel hizmet almak lazım' dedim. Şablonlardaki özelleştirme değildi. Eğer mevcut kadrolarımızla biz topu topu iki uluslararası fuar düzenliyorsak bu kayıptır. Bizim ne yapıp ne edip bunu 12 aya çıkarmamız lazım. Birilerini üzmeyeceğiz diye koskoca İzmir'e haksızlık edemeyiz" ifadelerini kullandı.

    'BİR COŞKU GÖRMEDİĞİ İÇİN COŞAMIYOR OLABİLİR'

    AK Parti adayı Zeybekci'nin, kendisi için "Önceden pek fazla konuşmuyordu, sonradan coştu" sözlerine dair de değerlendirmede bulunan Soyer, şunları söyledi:

    Nihat Zeybekci
    © AA /
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    "Evet, İzmir'in coşkusunu görüp coşmamak mümkün değil. İnsanlarda umut var, bunu görüyorum. Olağanüstü bir heyecan ve iklim var. Kendisi böyle bir coşku görmediği için coşamıyor olabilir. Ama benim coşmamam mümkün değil."

    Soyer, teleferiğin kentin kimi noktalarında ulaşım aracı olarak kullanılabileceği de söyledi. Soyer, "Saat Kulesi'nden başlayarak Agora'nın yanından Kadifekale'ye çıkacak bir aks var. Bunun turizme dönüşmesi lazım. Önceliği Kemeraltına vereceğiz. Teleferiği toplu taşımada belli noktalarda kullanacağız. Tramvayda iyileştirme yapacağız" diye konuştu.

    Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) bu dönem İzmir ile birlikte şaha kalkacağını belirten Soyer, "SODEM, bu dönem İzmir'le beraber daha da şaha kalkacak. Çünkü hayat yerelde akıyor ve insanların siyasi tercihlerini yereldeki değerlendirmeleri belirliyor" dedi.

    Soyer ayrıca, Türkiye Cittaslow Koordinatörlüğü ile Genel Başkan Yardımcısı görevlerinin devam edeceğini de açıkladı.

    'SEÇİM STRATEJİSİ'

    Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile sahada çalışma yapmadıkları, aralarında bir sorun olup olmadığı sorusuna Tunç Soyer, şu yanıtı verdi:

    Aziz Kocaoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kocaoğlu: Başkan adayımıza oy isteyeceğim, yapmam lütuf değil yapmamam suçtur
    "Bu bir seçim stratejisi. Aziz Bey daha çok etki edeceği yerlere gidiyor. Beraber de gideceğiz ama kampanya sırasında yollarımızı ayırmamız daha pozitif etki edecek diye düşündük. Bir sıkıntı yok. Birbirimizi iyi anladığımız bir süreç yaşıyoruz."

    Yamanlar Dağı'nda kurulması planlanan katı atık tesisi için yer seçimini doğru bulup bulmadığı sorusunu da yanıtlayan Soyer, "Biz katı atık tesislerinin üç noktada yapılması gerektiğinde mutabık kaldık. Üç ayrı katı atık tesisi olacak ve enerji üretecekler. Bunların yaklaşık kapasiteleri yatırım miktarları hepsi belirlendi. Yer konusunda daha çalışıyoruz. Elbette en doğru yeri bulmak zorundayız ama üç tane de yapmak zorundayız. Viyana'da, Londra'da şehrin merkezinde bunlar. Ne koku verir ne kirlilik yaratır. Önce o bölgenin halkına bu hikayeyi anlatmak ve göstermek lazım. 'Ben yaptım oldu' derseniz tepki ile karşılaşıyorsunuz. Bunu sağlıklı bir iletişim içinde yapmak lazım" diye konuştu.

    Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının bedelsiz olarak bir özel üniversiteye tahsis edilmesi konusunu da değerlendiren Tunç Soyer, "Benim içime sinmedi ama ne yapılabileceğini tam olarak bilmiyorum. O makama geldikten sonra değerlendireceğiz" dedi.

    'BEN KAVGA ETMEYE GELMEYECEĞİM'

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Emin Sansar
    Bakan Pakdemirli: Tunç Soyer Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e ne yapacak?
    Seçildiği takdirde İzmir'in haklarını almak için merkezi hükümete karşı tavrı ve tarzının nasıl şekilleneceği sorulan Soyer, şunları söyledi:

    "Ben kavga etmeye gelmeyeceğim. Mümkün olduğu kadar katılımlarını sağlamaya gayret edeceğiz. Buradan çıkacak oy sonuçlarını kimsenin hafife alacağını sanmıyorum. Ben de gayet uyumlu, yumuşak ve anlayışlı bir üslupla bu diyaloğu kurmaya gayret edeceğim. Çünkü oturacağım koltuğun kişisel kızgınlıklarıma, duygularıma hakim olmamı gerektiren bir koltuk olduğunu düşünüyorum. Yutmam gereken şeyi yutacağım ama ana tercihim İzmir'in menfaatleri olacak. İzmir, Türkiye'yi değiştirecek. Çünkü Türkiye'de siyaset tıkandı. Türkiye şu an bölünmüş bir görünüm veriyor. Bununla ne ekonomik ne de siyasi krizlerle başa çıkacak güce sahip değilsiniz. Bir başarı hikayesi lazım İzmir'e, bunu en güzel yapacak kent İzmir'dir. Çünkü Türkiye'de rejim değişti. Demokrasiyi yeniden yaşanır kılmak için yerelde demokrasi yeniden gündeme getirilebilir. O zaman da başka bir siyaset dili İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yayılır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (447)
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, İZFAŞ, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Bekir Pakdemirli, Aziz Kocaoğlu, Nihat Zeybekci, İzmir
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