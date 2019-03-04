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18:02 04 Mart 2019
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    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

    HSK, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraate hükmeden hakime ceza verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan sanığın beraatine hükmeden hakim Aydın Başar'a 'yer değiştirme' cezası verdi. HSK Kanunu'na göre yer değiştirme, meslekten çıkarma cezasından sonra en ağır ikinci ceza.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
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    Diken'den Kemal Göktaş'ın haberine göre, hakim ve savcıların internet platformu adalet.org'un da kurucusu olan Aydın Başar, Balıkesir hakimi olduğu dönemde Facebook'ta kendisinin yazmadığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir şiiri paylaşan sanık C.B. hakkında beraat kararı verdi.

    Erdoğan'ın avukatları Başar'ı gerekçeli kararı nedeniyle HSK'ya şikayet etti. HSK bu şikayet üzerine Başar hakkında 2016 yılında inceleme başlattı.

    Bu süre içinde de 25 yıllık hakim Başar önce Zonguldak, ardından da Erzurum'a sürgün edildi. HSK sonunda, Başar hakkındaki soruşturmayı tamamladı ve 'yer değiştirme' cezası verdi.

    BİR ÜYE BAŞAR'IN İHRACINI İSTEDİ

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Elif Öztürk
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    Kararı veren HSK 2. Dairesi'nin bir üyesi Başar'ın ihracı yönünde oy kullanırken 3 üye yer değiştirme, 2 üye ise kınama cezası verilmesini istedi. HSK 2. Dairesi'nin kararına Başar'ın yaptığı itiraz HSK Genel Kurulu'nca reddedildi. Böylece karar kesinleşti.

    Karara göre Erzurum'da görev yapan birinci sınıf hakim Başar, 2. bölgeye tayin edilecek. Ayrıca istinaf ve Yargıtay'a üye seçilme hakkı olmayacak.

    2017'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle yapısı değişen HSK'ya adalet bakanı başkanlık ediyor. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesiyken kurulun 3 üyesi cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi de öğretim üyeleri ve avukatlar arasından TBMM tarafından seçiliyor.

    EN AĞIR CEZA

    HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    Kanuna göre hakimler ve savcılar hakkında meslekten çıkarma cezasından sonra en ağır ikinci ceza yer değiştirme birçok ağır fiilin yanısıra ‘yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak' halinde de uygulanıyor.

    Hakim Başar, hakkında soruşturma yürütülürken HSK üyelerine yazdığı mektupta, "Yargıyı bir tarikat liderinden emir alan cemaat yargısından kurtardınız, bu bizim de emelimizdir. Ancak şunu bilin, FETÖ cemaatinden kurtardınız ama yargıyı korku cemaatine teslim ettiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    beraat, cumhurbaşkanına hakaret, Danıştay, Yargıtay, Diken, TBMM, facebook, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kemal Göktaş, Aydın Başar, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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