HSK, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraate hükmeden hakime ceza verdi

Erdoğan'ın avukatları Başar'ı gerekçeli kararı nedeniyle HSK'ya şikayet etti. HSK bu şikayet üzerine Başar hakkında 2016 yılında inceleme başlattı.
Bu süre içinde de 25 yıllık hakim Başar önce Zonguldak, ardından da Erzurum'a sürgün edildi. HSK sonunda, Başar hakkındaki soruşturmayı tamamladı ve 'yer değiştirme' cezası verdi.
BİR ÜYE BAŞAR'IN İHRACINI İSTEDİ
Karara göre Erzurum'da görev yapan birinci sınıf hakim Başar, 2. bölgeye tayin edilecek. Ayrıca istinaf ve Yargıtay'a üye seçilme hakkı olmayacak.
2017'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle yapısı değişen HSK'ya adalet bakanı başkanlık ediyor. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesiyken kurulun 3 üyesi cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi de öğretim üyeleri ve avukatlar arasından TBMM tarafından seçiliyor.
EN AĞIR CEZA
Hakim Başar, hakkında soruşturma yürütülürken HSK üyelerine yazdığı mektupta, "Yargıyı bir tarikat liderinden emir alan cemaat yargısından kurtardınız, bu bizim de emelimizdir. Ancak şunu bilin, FETÖ cemaatinden kurtardınız ama yargıyı korku cemaatine teslim ettiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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