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18:02 04 Mart 2019
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    Selahattin Demirtaş

    Ulaştırma Bakanı Turhan'a Demirtaş sorusu: Kaç mektubu imha edildi?

    © Fotoğraf : HDP
    Türkiye
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    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a mektuplarının verilmemesi Meclis gündemine taşındı. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ulaştırma Bakanı'na, Demirtaş'a bugüne kadar kaç mektup gönderildiğini ve bunların ne kadarının teslim edildiğini sordu.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 /
    Demirtaş: Biz CHP'ye oy verin demiyoruz
    HDP, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a gönderilen mektupların bir kısmının PTT tarafından verilmediğini, bir kısmının ise uzun süre bekletildikten sonra ulaştırıldığını belirtti.

    TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Demirtaş'a gönderilen mektupların neden verilmediğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a sordu.

    Önceki eş genel başkanlar Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını hatırlatan Toğrul, mektup engellemesine ilişkin şu açıklamada bulundu:

    "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş'a oy veren 6 milyon kişi onu, barışın, demokrasinin ve adaletin teminatı olarak görmektedir. Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar ona mektup yazarak, sesini duyurmaya çalışmışlardır. Ancak Demirtaş'ın eşine göndermiş olduğu mektuba el konulmasından tutalım, İşkenceyi Önleme Komitesi'ne gönderdiği mektubun kaybolmasına kadar kamuoyuna yansıyan birçok haber bulunmaktadır. Sayın Demirtaş'la birçok uluslararası kurum, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve uluslararası gazeteler mektuplaşmıştır. Fakat Edirne PTT'de görevli müdür ve memurlar tarafından Demirtaş'a gelen mektupların bir kısmının verilmediği ve yasadışı bir şekilde imha edildiği, bir kısmının da uzun süre bekletildikten sonra teslim edildiği iddia edilmektedir."

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : DHA
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    Gazete Duvar'a yer alan habere göre Toğrul, Ulaştırma Bakanı Turhan'ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

    — PTT Edirne Baş Müdürlüğü'ne, Sayın Demirtaş'a tutuklu olduğu 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana kaç adet mektup gelmiştir? Bu mektuplardan kaçı Edirne F Tipi cezaevine gönderilmiştir?

    — Tutuklu bulunduğu süre boyunca postaneye ulaşmış ancak Sayın Demirtaş'a iletilmemiş kaç adet mektup vardır? Mektupların iletilmeme gerekçelerine ilişkin gerekçelerin yer aldığı mevcut bir rapor var mıdır?

    — PTT Edirne Baş Müdürlüğü'nün, Demirtaş'a gelen mektuplar içerisinde akıbetini tespit edemediği kaç adet mektup vardır?

    — Edirne PTT şubesinde görevli müdür ve memurlar tarafından Demirtaş'a gelen mektupların bir kısmının verilmediği ve yasadışı bir şekilde imha edildiği, bir kısmının uzun süre bekletildikten sonra teslim edildiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda Bakanlığınıza yapılmış bir başvuru var mıdır?

    — Bir kısım mektupların Sayın Demirtaş'a iletilmemesine ilişkin talimat, bakanlığınız tarafından mı verilmiştir? Yoksa ilgili postane müdürü ve memurları resen veya keyfi olarak mı karar vermişlerdir?

    — 6 milyon oy almış bir partinin eski genel başkanı olarak böylesi önemli bir kişinin yani Demirtaş'ın, iletişim hakkının ihlali anlamına gelen bu ciddi iddialarla ilgili soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

    — Demirtaş'ın dostları tarafından kendisine gönderilen mektupların imha edilmesi veya geç verilmesi 4 Kasım siyasi soykırım operasyonun bir devamı mıdır?

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    Etiketler:
    memur, postane, tutuklu, cezaevi, mektup, PTT, HDP, Edirne F tipi Kapalı Cezaevi, Figen Yüksekdağ, Mahmut Toğrul, Selahattin Demirtaş, Mehmet Cahit Turhan, Edirne
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