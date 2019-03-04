CHP'li Özel: Süleyman Soylu, Özhaseki’yi ezdi

Toplantıda konuşan Özgür Özel, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sanki 5 yıldır belediye başkanı değilmiş gibi vaatleri olduğunu söyledi. Türel'in geçen beş yılda verdiği sözleri tutamadığını ileri süren Özel, Antalya'nın beklenen sıçramayı büyükşehir eliyle yapamadığını savundu. Özel, Antalyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kentte yürüttüğü seçim kampanyasında kullandığı ifadeleri eleştirdi.
'ERDEM'İN ARKASINDAYIZ'
Özgür Özel, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in ‘silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası almasını kabul etmediklerini söyledi. Erdem'e yönelik ‘vatan haini, ajan, terör örgütü mensubu' gibi söylemler olduğunu belirten Özel, Erdem'in bunların yalan olduğunu kanıtladığını kaydetti. Özel, "Erdem'in davasında gizli tanık vardı, o gizli tanık yalan söylediğini itiraf etti. Mahkemede ‘Erdem'e iftira attım' demesine rağmen ceza verdiler. Türkiye'de hukukun askıya alındığı süreçte bu mahkeme kararını reddediyoruz. Erdem'in arkasındayız" dedi.
İktidarın anketlere küstüğünü belirten Özel, "Bakmazsan görmezsin sayın Devlet Bahçeli. Kenara itersen anketlere güvenmeyebilirsin sayın Recep Tayyip Erdoğan. 31 Mart'ta büyük anket var. Millet kendisine çirkin lakaplar takan bu siyaseti cezalandıracaktır" dedi.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçim çalışmasında kullandığı "Oyunuzu bize verirseniz Allah mahşerde size hesap sormaz" ifadelerini de eleştiren Özgür Özel, "Bu tükenmişliğin, korkunun göstergesidir" diye konuştu.
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