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19:36 04 Mart 2019
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    Mahkeme

    PKK'yı öven marş çalan öğrenciye 'İstiklal Marşı' ile 'Çanakkale Şehitlerine' şiirlerini yazma cezası

    © AA /
    Türkiye
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    Diyarbakır'da öğrenci yurdunda kaldığı dönemde PKK'yı övücü mahiyette marş çaldığı, kapatmasını isteyen arkadaşını yumruk atarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanığın ayrıca İstiklal Marşı ile Çanakkale Şehitlerine isimli şiiri kendi el yazısıyla yazarak mahkemeye ulaştırmasına karar verildi.

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    Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre 21 Ocak 2017'de yaşanan olayda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kız öğrenci yurdunda kalan öğrenci A.K. telefonunda yüksek sesle PKK'yı öven marş çaldı.

    A.K.'nin kapatması için kendisini uyaran K.K'nin üzerine yürüdüğü, attığı yumrukla arkadaşının yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. K.K'nin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca A.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında tutuksuz A.K. hakkında 'basit yaralama' suçundan hazırlanan iddianame, 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında sanık hakkındaki dava dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Tarafların uzlaşmaması üzerine hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.

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    © AA / Metin Aktas
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    Mahkemede sanık A.K, kendisini korumak için yumruk attığını savundu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile verilecek cezasının ertelenmesi talebinde bulundu.

    A.K'nin arkadaşı K.K'ye yönelik 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanığın sabıkasız geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alıp 6 ay 20 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

    Mahkeme heyeti, sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.

    Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın devlete ait öğrenci yurdunda PKK marşı çalarak basit yaralamaya konu eylemi ağır tahrikle kendisinin başlattığı dile getirildi.

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    Mağdurun kendisini uygun dille uyardığı kanaatine varıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

    "Sanığın mağdurun üzerine yürüyerek yüzüne yumrukla vurması, yaşanan yaralama olayının kız öğrenci yurdunda gerçekleşmesi, yaralamaya sebep olan eylemin vehameti ve ölümcül bölgelerden biri olan kafatasına yumruk atması sebebiyle mahkumiyeti kararlaştırıldı. Denetim süresinin ilk ayında kendi el yazısıyla, okunabilir biçimde Mehmet Akif Ersoy'un 'İstiklal Marşı' ve 'Çanakkale Şehitlerine' şiirlerini yazmasına, bu şiirler ile yazıldığı dönem hakkında fikir ve düşüncelerini belirterek mahkemeye ulaştırmasına karar verilmiştir."

    Etiketler:
    Çanakkale Şehitlerine, İstiklal Marşı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, PKK, Diyarbakır
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