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21:11 04 Mart 2019
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    Başbakan Ahmet Davutoğlu

    'Ahmet Davutoğlu muhafazakar iş çevrelerinden 6 kişilik küçük bir grupla toplantı yaptı'

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yeni parti iddialarına ilişkin bir kulis yazdı. Ahmet Davutoğlu'nun muhafazakar iş çevrelerinden 6 kişilik küçük bir grupla yemekli bir toplantı yaptığını belirten Alçı, "Bir arayış var ama henüz somutlaşmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Nagehan Alçı
    © Fotoğraf : YouTube
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    Nagehan Alçı, bugünkü "Ahmet Davutoğlu ve geçen haftaki yemek" başlıklı yazısında yeni bir parti kurulduğu iddiaları ve Abdullah Gül — Ahmet Davutoğlu ilişkisi hakkında bir kulis yazdı.

    Yeni bir parti için istek ve hazırlık olduğunu belirten Alçı, ayrıca Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan ile birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu vurguladı.

    "Yeni bir sağ parti ya da iki yeni sağ parti kurulacağı ile ilgili her gün farklı iddialar ortaya atılıyor. Ben geçen hafta yaptığım araştırmalar sonucu "yenibirparti.org" adlı internet sitesinin Ahmet Davutoğlu ya da Abdullah Gül'ün ilgi ve bilgisi dahilinde olmadığı sonucuna ulaşmıştım" diyen Alçı şöyle devam etti: 

    "Birileri ortalığı karıştırmaya ya da trollemeye çalışıyor olabilir. Ancak ortada yeni bir oluşum için istek ve hazırlık olmadığını söylemek imkansız. İstek de var, hazırlık da" 

    Geçen yazıda da belirttiğim gibi Gül ve Davutoğlu birlikte hareket etmiyorlar ve ayrıca ileride edecek gibi de görünmüyorlar. Aralarında ciddi farklılıklar var.

    Çok sağlam bir kaynaktan duyduğuma göre geçen hafta Ahmet Davutoğlu muhafazakar iş çevrelerinden 6 kişilik küçük bir grupla yemekli bir toplantı yapmış. Toplantı akşam 8'de başlamış, gece 2'ye kadar sürmüş.

    GÜL'LE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR?

    Nagehan Alçı
    © Fotoğraf : YouTube
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    Yemekten genel izlenim, Davutoğlu'nun kırgın ve kızgın olduğu yönünde. Yeni bir yola çıkmak için nabız yokluyor. Ancak bu kırgınlık ve kızgınlık Davutoğlu'nu Abdullah Gül'e yakınlaştırmamış.

    O toplantıda Davutoğlu, Gül'ün 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olmadığı için treni kaçırdığını söylemiş. Gül'ün 2018 seçimleri öncesi çekingen tavrını eleştirmiş.

    Bana gelen bilgi, toplantıya katılanların genel kanaatlerinin, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan ile birlikte hareket etme eğiliminde olduğu yönünde. Ancak yeni bir parti kurulacağı ile ilgili herhangi bir şey konuşulmamış.

    Bir arayış var ama henüz somutlaşmış bir şey yok. Hesaplar öncelikle 31 Mart sonuçları üzerine yapılıyor. AK Parti oylarında düşme eğilimi olursa hız artacak. Yine de kısa vadede ortaya çıkacaklarını sanmıyorum. Henüz ne net bir kadro ne şekillenmiş bir parti kimliği var."

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    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, Yeni parti, Nagehan Alçı, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Türkiye
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