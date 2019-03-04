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21:11 04 Mart 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, FETÖ ve Esad ile ittifak içinde

    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler’in proje tanıtım töreninde yaptığı konuşmada CHP'nin TİKKO, DHKP-C, PKK, FETÖ ve Esad ile ittifak içinde olduğunu söyledi.

    bozkurt
    © AFP 2018 /
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    Bakan Çavuşoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

    Güler'in birbirinden güzel projeleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bunların hepsinin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

    Çavuşoğlu, Hatay'ın yollarını görünce üzüldüğünü anlatarak, "Yönetilemeyen ülkelerin şehirlerindeki yollar bile Hatay'ın yollarından daha iyi. Hatay bunu hak ediyor mu? Hatay da yenilikleri hak ediyor." diye konuştu.

    Hatay'ın CHP zihniyetlerinin yönetiminde olmaması gerektiği ifadesini kullanan Çavuşoğlu, 31 Mart'ta değişimin yakalanmasını temenni etti.

    'TİKKO, DHKP-C, PKK, FETÖ ve ESAD'LA İTTİFAK İÇİNDELER'

    Çavuşoğlu, "6 okun" sözde kaldığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İnanıyorum ki 31 Mart'ta Hatay halkı öyle bir tokat atacak ki haddini bildirecek ve sandığa gömecek ki o zaman belki sandıktan nasibini alabilirler. O da belki. Efendim 'Bizde milliyetçilik var.' diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz işte ortaya çıkıyor. Bölücübaşının posterlerinin altında siyaset yapıyorlar. Sizin adaylarınız içinde DHKP-C'li, PKK'lı var işte görüyoruz. Siz bir kere PKK ile FETÖ ile DHKP-C ile TİKKO ile ne kadar terörist, terör örgütü, bölücü, hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mudur milliyetçilik? Bayırbucak Türkmenlerini katleden, onlara zulmeden Esed'in peşinde koşuyorsunuz. Bu mudur milliyetçilik? Bunların milliyetçilikle, milletle bir ilgisi yok. İşte Cumhur İttifakı ile zillet ittifakının arasındaki fark budur."

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    'İZMİR'DE CHP'LİLER İSYAN ETTİ

    Çavuşoğlu, CHP zihniyetinin şehirleri yönetemediğini dile getirerek, "İzmir'de artık CHP'liler bile isyan etti. Bugün vatanını, milletini, şehirlerini seven CHP'liler iki konuda isyan ediyorlar. Birincisi, 'Bugüne kadar oy verdik, partimizdir diye bir daha oy verdik ama bizi enayi yerine koydular. Şehircilikte, belediyecilikte en geri biz kaldık.' diye isyan ediyorlar. İkincisi de CHP'liler, CHP'nin artık marjinalleşerek terör örgütleriyle iç içe olmasından dolayı isyan ediyor. Bugün CHP'nin içinde PKK'lı teröristlerin cenazesine gidenler var. Zillet ittifakıyla, PKK ve FETÖ ile iç içe, beraber oldukları için sırtını tıpkı HDP gibi Kandil'e dayadıkları için gerçek milliyetçi CHP'li kardeşlerimiz, dostlarımız, hemşehrilerimiz de isyan ediyor. Yetti artık, millet de enayi değil" dedi. 

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    '320 BİN SURİYELİ DÖNDÜ'

    İdlib ile ilgili Soçi'de Rus yetkililerle bir araya geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra İdlib muhtırasının imzalandığını belirtti.

    "Bu muhtıra imzalanmasaydı bölgede kan akmaya devam edecekti. Bundan çok sayıda Suriyeli etkilenecekti" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    "Fırat'ın doğusundaki teröristleri mutlaka temizleyeceğiz. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun temizleyeceğiz. Evet Münbiç'i de temizleyeceğiz. Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik, DEAŞ'tan temizledik. Şimdi Suriyeli kardeşlerimiz buraya dönüyorlar. Aynı şekilde Afrin bölgesine Suriyeliler dönmeye başladı. İki bölgeye bugüne kadar Türkiye'den geri dönen Suriyeli sayısı 320 bine ulaştı. Bunları bu şekilde peyderpey güvenli bölge oluşturdukça Fırat'ın doğusu dahil inşallah güvenli bir şekilde oralara döndüreceğiz. Oralarda da imkanlar sunuyoruz ki, kolay değil bir insanın evini memleketini terk etmesi."

    Dünyadaki mazlumların Türkiye'den umut beklediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Onların umutlarını boşa çıkaramayız. Onları kaderlerine terk edemeyiz." diye konuştu.

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    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, TİKKO, DHKP-C, FETÖ, PKK, CHP, AK Parti, İbrahim Güler, Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, İzmir, Hatay
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