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22:45 04 Mart 2019
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    Türkiye'de oyun konsolu fiyatları son bir yılda yüzde 120 arttı

    © Flickr /
    Türkiye
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    Akıllı telefon başta olmak üzere teknoloji ürünlerindeki fiyat artış hızı yavaşlarken, Türkiye’de oyun konsolu fiyatları uçuşa geçti. Markalar, önce yılbaşı ardından yarıyıl kampanyaları yaptı ama konsol fiyatları geçen yıldan bu yana yüzde 120’ye yakın oranda arttı.

    Apple iPhone X
    © AP Photo / Ng Han Guan
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    Türkiye'de şubat ayında yüzde 20'nin altına gerileyen enflasyon, teknolojide ise rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı rakamlara göre TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 19.67 arttı. Ancak TÜFE'deki bu genel düşüş eğilimi, teknoloji kategorisini ‘es' geçti.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ınn haberine göre ne yılbaşı öncesi ne de sömestr (yarıyıl tatili) dönemi düzenlenen indirim kampanyalarının etkisinin görül(e)mediği oyun konsollarının son bir yıldaki ortalama fiyat artışı yüzde 120'ye dayandı.

    TÜİK'in veri tabanından elde ettiğimiz rakamlara göre 2018 yılının şubat ayında 1478 TL olan ortalama oyun konsolu fiyatları, geçen ay 3 bin 244 TL'ye kadar fırladı.

    1766 TL'LİK ARTIŞ

    Böylece Türkiye'de oyun konsolu fiyatlarındaki son bir yıllık (Şubat 2018 ile Şubat 2018 arasında) artış yüzde 119.5 oldu.

    Özellikle son birkaç ayda zam üstüne zam gören oyun konsolu fiyatları, son bir yılda 1766 TL arttı. Aralık 2018'de 2 bin 366 TL olan ortalama oyun konsolu fiyatındaki sadece son iki aylık artış yüzde 37'yi aştı.

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    Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu
    © REUTERS /
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    TÜİK'in enflasyon sepetinde yer alan teknoloji kategorisindeki diğer ürünlere bakıldığında ise yıllık en fazla fiyat artışında oyun konsolunu, yüzde 83'lük artışla tablet bilgisayar, yüzde 47'lik artışla bilgisayar izledi.

    Son bir yılda Türkiye'de ortalama televizyon fiyatlarındaki artış yüzde 15 ve akıllı telefon fiyatlarındaki artış ise yüzde 6'da kaldı.

    Özellikle telefon fiyatlarındaki bu nispeten düşük gelen artış oranında, tüketicilerin artık daha fazla oranda orta ve orta-altı segmentteki akıllı telefonlara yönelmesi de etkili oldu.

    TÜİK'in verilerine göre enflasyon sepetinde yer alan teknoloji ürünlerinden fiyatı gerileyen tek ürün ise fotoğraf makinesi (yüzde 12.2 düşüş) olarak kayıtlara geçti.

    Etiketler:
    Zam, Artış, Fiyat, Xbox, Sony PlayStation, TÜİK, Necdet Çalışkan, Türkiye
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