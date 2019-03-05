Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında saat 00.07'de yerin 7.01 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi’nde Bursa Karacabey açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında saat 00.07'de yerin 7.01 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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