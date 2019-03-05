Eşcinsel polis ihraç edildi: 'Kimle yatacağıma ben mi karar vereceğim, yoksa başkaları mı?'

34 yaşındaki eşcinsel polis O.G., hakkında verilen ihraç kararına "Benim kimle yatacağıma ben mi karar vereceğim yoksa başkaları mı? Özel hayatımı yaşayamayacaksam ben neden yaşıyorum? Soruşturma kapsamında görüştüğüm yetkililer bana, ‘bu ülkede polislik yapamazsın' dediler. Neden yapamayacakmışım?" diye tepki gösterdi.

34 yaşındaki eşcinsel polis O.G., 2017 yılında görev yaptığı Van'da senelik izne ayrıldığı dönemde arkadaşı A.B. ile cinsel ilişki yaşadı. O.G., A.B.'yi yanına alarak polisevine çay içmeye gitti. O.G. kendisine ani bir görev çıkması nedeniyle ‘yarım saate dönerim' diyerek A.B.'yi polisevinde bırakıp çıktı. Meslektaşları yabancı gördükleri için A.B.'ye kimlik kontrolü yaparak gözaltına aldı.

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A.B.'nin ifadesinde kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine O.G. 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı. A.B. ise olayın ardından savcılığa giderek ifadesini baskı altında verdiğini, tutuklanan polis ile rızası dahilinde ilişkiye girdiğini söyledi. İfadenin ardından O.G. tutukluluğunun 8. gününde serbest bırakıldı, savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

Zonguldak'a tayini çıkan polis O.G. hakkındaki disiplin soruşturması 19 Kasım 2018 tarihinde karara bağlandı. O.G. meslekten ihraç edildi. İhraç kararına gerekçe olarak ise "Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmak (doğal olmayan yollarla ilişki, ters ilişki, eşcinsel ilişki)" gösterildi.

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İhraç kararının ardından O.G. idare mahkemesine verdiği dilekçe ile yürütmenin durdurulmasını talep etti. O.G. dilekçesinde "tüm insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Tüm insan hakları, evrensel, birbirine bağımlı, bölünemez ve sıkı sıkıya bağlıdırlar. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği her kişinin haysiyetinin ve insanlığının ayrılmaz bir parçasıdırlar ve kötüye kullanma nedeni olmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

'İŞSİZİM'

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a konuşan O.G. ise sesini duyurabilmek için tüm kurumlara başvurduğunu söyleyerek "Benim kimle yatacağıma ben mi karar vereceğim yoksa başkaları mı? Özel hayatımı yaşayamayacaksam ben neden yaşıyorum? Soruşturma kapsamında görüştüğüm yetkililer bana, ‘bu ülkede polislik yapamazsın' dediler. Neden yapamayacakmışım? Ben mesleğini düzgün yapan bir insanım. Şu an işsizim. İş arıyorum. Mağduriyetimin ise acilen giderilmesini bekliyorum" dedi.