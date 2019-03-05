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06:38 05 Mart 2019
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    Sınav

    KPSS sanığı Meşhur, mahrem imam çıktı: 'Soruları iki gün önce aldım'

    © AA /
    Türkiye
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    2010 KPSS davası sanıklarından, eski öğretmen Hakan Meşhur'un 'mahrem imam' olduğu ortaya çıktı. Ankesör soruşturmasında gözaltına alınan Meşhur, gözaltına alınınca itirafçı oldu ve o dönem soruların kendisine iki gün önceden verildiğini söyledi.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ihraç edilen Hakan Meşhur hakkında 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderdi.

    Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede Meşhur'un, mahrem imamlar ile irtibatlı olduğu anlatıldı.

    KPSS soruşturması
    © AA / Arşiv
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    İddianamede Meşhur'un, Fethullah Gülen'in talimatı üzerine 2014 yılından itibaren Bank Asya nezdinde bulunan hesabında artış olduğu belirtildi. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Meşhur, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu.

    Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü mezunu olduğunu belirten Meşhur, kopya skandalının yaşandığı 2010 KPSS sınavından 94 puan alarak Van'da matematik öğretmeni olarak Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi'ne atandığını kaydetti.

    2010 KPSS kopya soruşturmasında gözaltına alındığını, bir süre tutuklu kaldıktan sonra 26 Mayıs 2016'da serbest bırakıldığını belirten Meşhur, 'Serdar' kod adını kullandığını belirtti.

    '2015'E KADAR JANDARMA PERSONELİYLE İLGİLENDİM'

    Sınav
    © AA /
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    Van'a atandıktan sonra örgüt abisinin yönlendirmesiyle 2015 yılına kadar jandarma personeliyle ilgilendiğini ifade eden Meşhur, "Görüşmeye geldiklerinde bir sonraki toplantının yeri ve zamanı ayarlanırdı, ancak gelmeyen ve aksatan kişileri Van'da bulunan farklı ankesörlü/sabit hatlardan arardım. Zaman aralıkları ile arardım. Bu kişiler benimle irtibata geçemezdi" dedi.

    'HER YIL FARKLI ASTSUBAY VE UZMAN GRUPLARI İLE İLGİLENDİM'

    Örgütte 2009-2014 yıllına kadar öğretmen konumunda, 2014-2015 yılları arasında müdür yardımcısı konumunda bulunduğunu anlatan Meşhur, "Her yıl farklı astsubay ve uzman grupları ile ilgilendim. Bu kişilerden himmet adı altında para toplar, Cafer kod adlı Fatih Mert'e verirdim. Sorumlu olduğum öğrencilerle örgüte ait evlerde toplantı gerçekleştirirdim. 2014 yılında müdür yardımcısı konumuna geçtikten sonra sorumlu olduğum öğretmenler askerden himmet adı altında topladıkları paraları bana verir, ben de müdür konumunda bulunan Erhan kod adlı kişiye verirdim" ifadesini kullandı.

    ÖSYM - Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
    © AA / Arşiv
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    '31 EKİM 2010'DA YAPILAN SINAVIN SORULARI VERİLMEDİ'

    2010 KPSS sınavından sadece iki gün önce örgüt adına kiralanan eve çağrıldığını belirten Meşhur, Ahmet Çelikkafa ve Fatih Mert isimli kişilerin gözetiminde eğitim bilimleri sınav sorularını ve cevapları aldığını itiraf etti. Meşhur, "Bu soruları vermeden önce bana yemin ettirdiler ve kimseye vermememi ve kimseye bahsetmememi söylediler. Eğitim bilimleri 120 sorudan oluşuyordu. Girmiş olduğum sınavda birebir aynısı çıktı. Eğitim kısmı sınavı iptal edildi. Ben bu sınavı kazanmıştım. 31 Ekim 2010'da sınav tekrarlandı. Bu sınavda sorular verilmedi. Tamamen kendi bilgim ve becerimle Türkiye 479. olarak sınavı kazandım ve Milli Eğitim'e öğretmen olarak atamam yapıldı. Bu soruşturmada tutuklandım" dedi.

    Etiketler:
    gözaltı, iddianame, sızdırma, cevap, soru, sınav, KPSS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Meşhur, Van, Ankara, Türkiye
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