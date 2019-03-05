Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Suriyeliler kendi nüfuslarını korumak için doğum oranlarını yüksek tutuyor

CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Lütfü Savaş, kentte yaşayan Suriyelilere ilişkin konuştu. Savaş, "Kendi nüfuslarını korumak için doğum oranlarını yüksek tutuyorlar. 3 yıl önce Hataylı ve Suriyeli kadınların doğum oranı aynıyken bugün bu oran yüzde 60'a yüzde 40 oranında Suriyelilerin lehinde" dedi.

CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Lütfü Savaş, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuştu.

"Yedi yıldır her şeyimizi Suriyelilerle paylaşıyoruz, fakat savaş bittikten sonra bu misafirlerimizin kendi öz yurtlarına dönmelerini istiyoruz" diyen Savaş, şu anda şehirde 500 binden fazla Suriyeliyi ağırladıklarını belirtti.

Yakın zamanda konuya dair bazı açıklamalarda bulunduğunu ancak bunları 'ırkçılık yapmak için' söylemediğini kaydeden Savaş, şöyle devam etti:

"Bu topraklar bizim coğrafyamız. 20 yıl mücadele ederek kazandığımız topraklar. Ancak Suriyeli vatandaşlar nüfus plansızlığı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alarak bu kentte ve ülkede söz sahibi olabilecekler. Örneğin bugün bir ilçemizde 2 Suriyeli muhtar adayı olmuş. 5 sene sonra belediye başkanı adayı olabilecek. Kendi nüfuslarını korumak için doğum oranlarını yüksek tutuyorlar. 3 yıl önce Hataylı kadınların doğum oranı ile Suriyeli kadınların doğum oranı aynı iken bugün bu oran yüzde 60'a yüzde 40 oranında Suriyelilerin lehinde. 3 yıl sonra yüzde 75'e 25 olacak. 12 yıl sonra Türk nüfusu Suriyeli nüfusun altında kalacak.

'KİMSE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYA CESARET EDEMEZ'

Ondan sonra hiç kimse Hataylı olup da belediye başkanı adayı olmaya cesaret edemez. Ben bunların hiçbirini ırkçılık yapmak için söylemedim. Hatay halkı ben bunları söyleyeyim diye beni seçti. Ben sussam bile gerçekler değişmeyecek. Çünkü bu bir millî mesele. Çorbada tuzu olmayanların sofrada gözünün olması doğru değil.7 yıldır savaşın gölgesinde yaşıyoruz ve şehrimiz bu durumdan özellikle ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Savaşın etkileri ve Suriyeli vatandaşların şehrimize gelmesiyle birlikte kişi başına düşen gelirimiz bin 515 dolar düştü. Esnafımız, üreticimiz, işçilerimiz, iş insanlarımız… Kısacası herkes mağdur oldu ve biz bu mağduriyetimizi gidermesi için Ankara'daki devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Devletimizin sıcak elini omzumuzda hissetmek istiyoruz."

'HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJELERİMİZ HAZIR'

İYİ Parti tarafından da desteklenen Lütfü Savaş, gelecek dönem için hangi projeleri hazırladıklarına dair soruya şu yanıtı verdi:

© AA / Mehmet Ali Özcan Yavaş: Benden de bir çılgın proje görmek istiyorlar, en çılgın projem Ankara'nın ekonomisini güçlendirmek

"Daha önce ifade ettiğim gibi en önemli projemiz huzur. Ancak bunun yanında hayata geçireceğimiz projelerimiz de hazır. 2 milyar 600 milyon liralık projelerimiz. İnşallah bu yılın yaz aylarında teleferik projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bununla beraber kentimizin turizm ve ticaretine dinamizm katacak Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projemizi de bürokratik engelleri aşarak hayata geçirmek istiyoruz. Antakya'da 22 farklı spor branşında hizmet veren spor kompleksimizin benzerlerini Arsuz, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde de yapacağız.

'ŞEHRİMİZİN TÜM RENKLERİNE SARILACAĞIZ'

2021 yılında gerçekleştireceğimiz EXPO'nun hazırlıklarını tamamlayarak bu alanda Uğur Mumcu battı çıktı alanında çıkan şapeli sergileyeceğimiz arkeopark alanı yapacağız. Gastronomi Köyü kurarak burada yetişen yöresel lezzetlerimizi dünyayla paylaşacağız.Bu ve bunun gibi projelerimizi hayata geçirirken kentimize, çiftçimize, esnafımıza, doğaya, bayrağımıza sarılacağız. Kısacası bizi biz yapan değerlerimize sarılacağız. Şehrimizin tüm renklerine sarılacağız."