'Sarıgül, Şişli'deki grevin bitirilmesi için DİSK nezdinde görüşmeler yürüttü'

Deniz Zeyrek,"Sarıgülcülerin sloganı: Şişli'de Sarıgül,İstanbul'da İmamoğlu" başlığıyla yayımlanan yazısında DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair okurlarına bazı notlar aktardı.
Zeyrek, şunları kaydetti:
Kampanyasında basına açıklamalar yapma, Televizyonlara çıkma gibi yollara başvurmak yerine sahip olduğu bu iletişim ağını canlı bir şekilde harekete geçirmeyi tercih etmiş.
DSP yönetimi 'İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek gerekir' düşüncesiyle CHP'yi hedef tahtasına koyuyor ama Sarıgül öyle yapmıyor.
Vatandaşlarla sohbet ederken, konu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na gelirse olumlu bir tavır sergiliyor. Kılıçdaroğlu'nu yüzde 50'lik bir bloka öncülük ettiği için övüyor ve 'tek başına karar verse ‘Sarıgül' derdi' görüşüne inanıyor.
İsmi ilk açıklandığında 'yeterince tanınmıyor' dese de gelinen noktada İmamoğlu'nu başarılı buluyor. Şişli'deki grevin ve grev nedeniyle oluşan çöp yığınlarının sadece Şişli'de değil, İstanbul genelinde CHP aleyhine kullanılacağını düşündüğü için, grevin bitirilmesi amacıyla DİSK nezdinde görüşmeler yaptığını da saklamıyor.
Burada kritik soru şu: CHP adayı Muammer Keskin ile Sarıgül arasındaki çekişme Şişli'yi Cumhur İttifakı'na kaptırır mı? 2009 ve 2014'te yapılan yerel seçimlerin ve 24 Haziran 2019 günü yapılan genel seçimlerin sonuçlarını dikkate alırsak, DSP ve CHP adayları birbirlerine çok yakın oy alsa bile zor görünüyor.
Şişli seçmeni, büyük ihtimalle kararını son virajda verecek ve kazanma ihtimali daha yüksek olan isme yönelecek. Yine de Şişli'de çekişme sadece DSP ile CHP arasında olacak."
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