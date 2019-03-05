'Sarıgül, Şişli'deki grevin bitirilmesi için DİSK nezdinde görüşmeler yürüttü'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül ile ilgili olarak "Şişli'deki grevin ve çöp yığınlarının sadece Şişli'de değil, İstanbul genelinde CHP aleyhine kullanılacağını düşündüğü için, grevin bitirilmesi amacıyla DİSK nezdinde görüşmeler yaptığını da saklamıyor" dedi.

Deniz Zeyrek,"Sarıgülcülerin sloganı: Şişli'de Sarıgül,İstanbul'da İmamoğlu" başlığıyla yayımlanan yazısında DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair okurlarına bazı notlar aktardı.

Zeyrek, şunları kaydetti:

"Kendine güveninin tam olduğunu her haliyle yansıtan Sarıgül, Belediye Meclisi sıkıntısı yaşamasa, rahatlıkla bağımsız aday olabilirdi. Kendine güveni tam dediysem, bu Şişli'de ilk kez seçmen karşısına çıkıyormuş gibi çalıştığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Şişli'de apartman görevlisinden holding patronuna geniş bir yelpaze ile iletişim kurmayı başarmış.

Kampanyasında basına açıklamalar yapma, Televizyonlara çıkma gibi yollara başvurmak yerine sahip olduğu bu iletişim ağını canlı bir şekilde harekete geçirmeyi tercih etmiş.

DSP yönetimi 'İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek gerekir' düşüncesiyle CHP'yi hedef tahtasına koyuyor ama Sarıgül öyle yapmıyor.

Vatandaşlarla sohbet ederken, konu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na gelirse olumlu bir tavır sergiliyor. Kılıçdaroğlu'nu yüzde 50'lik bir bloka öncülük ettiği için övüyor ve 'tek başına karar verse ‘Sarıgül' derdi' görüşüne inanıyor.

İsmi ilk açıklandığında 'yeterince tanınmıyor' dese de gelinen noktada İmamoğlu'nu başarılı buluyor. Şişli'deki grevin ve grev nedeniyle oluşan çöp yığınlarının sadece Şişli'de değil, İstanbul genelinde CHP aleyhine kullanılacağını düşündüğü için, grevin bitirilmesi amacıyla DİSK nezdinde görüşmeler yaptığını da saklamıyor.

Diğer taraftan, Sarıgül seçmenleri arasında 'Şişli'de Sarıgül, Büyükşehir'de İmamoğlu' sloganı tutmuş durumda. HDP CHP'yi destekleme kararı alsa da Sarıgül Şişli'deki HDP seçmenlerinden oy bekliyor.

Burada kritik soru şu: CHP adayı Muammer Keskin ile Sarıgül arasındaki çekişme Şişli'yi Cumhur İttifakı'na kaptırır mı? 2009 ve 2014'te yapılan yerel seçimlerin ve 24 Haziran 2019 günü yapılan genel seçimlerin sonuçlarını dikkate alırsak, DSP ve CHP adayları birbirlerine çok yakın oy alsa bile zor görünüyor.

Şişli seçmeni, büyük ihtimalle kararını son virajda verecek ve kazanma ihtimali daha yüksek olan isme yönelecek. Yine de Şişli'de çekişme sadece DSP ile CHP arasında olacak."