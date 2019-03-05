Kayıt
08:12 05 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mustafa Sarıgül

    'Sarıgül, Şişli'deki grevin bitirilmesi için DİSK nezdinde görüşmeler yürüttü'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül ile ilgili olarak "Şişli'deki grevin ve çöp yığınlarının sadece Şişli'de değil, İstanbul genelinde CHP aleyhine kullanılacağını düşündüğü için, grevin bitirilmesi amacıyla DİSK nezdinde görüşmeler yaptığını da saklamıyor" dedi.

    Deniz Zeyrek,"Sarıgülcülerin sloganı: Şişli'de Sarıgül,İstanbul'da İmamoğlu" başlığıyla yayımlanan yazısında DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair okurlarına bazı notlar aktardı.

    Zeyrek, şunları kaydetti:

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : İHA
    DSP'nin Şişli adayı Sarıgül, projelerini ve en büyük hayalini açıkladı
    "Kendine güveninin tam olduğunu her haliyle yansıtan Sarıgül, Belediye Meclisi sıkıntısı yaşamasa, rahatlıkla bağımsız aday olabilirdi. Kendine güveni tam dediysem, bu Şişli'de ilk kez seçmen karşısına çıkıyormuş gibi çalıştığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Şişli'de apartman görevlisinden holding patronuna geniş bir yelpaze ile iletişim kurmayı başarmış.

    Kampanyasında basına açıklamalar yapma, Televizyonlara çıkma gibi yollara başvurmak yerine sahip olduğu bu iletişim ağını canlı bir şekilde harekete geçirmeyi tercih etmiş.

    DSP yönetimi 'İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek gerekir' düşüncesiyle CHP'yi hedef tahtasına koyuyor ama Sarıgül öyle yapmıyor.

    Vatandaşlarla sohbet ederken, konu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na gelirse olumlu bir tavır sergiliyor. Kılıçdaroğlu'nu yüzde 50'lik bir bloka öncülük ettiği için övüyor ve 'tek başına karar verse ‘Sarıgül' derdi' görüşüne inanıyor.

    İsmi ilk açıklandığında 'yeterince tanınmıyor' dese de gelinen noktada İmamoğlu'nu başarılı buluyor. Şişli'deki grevin ve grev nedeniyle oluşan çöp yığınlarının sadece Şişli'de değil, İstanbul genelinde CHP aleyhine kullanılacağını düşündüğü için, grevin bitirilmesi amacıyla DİSK nezdinde görüşmeler yaptığını da saklamıyor.

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : Twitter
    'Sarıgül Şişli'yi alamazsa DSP Genel Başkanlığı'na oturup Kılıçdaroğlu'na meydan okumayı düşünüyor'
    Diğer taraftan, Sarıgül seçmenleri arasında 'Şişli'de Sarıgül, Büyükşehir'de İmamoğlu' sloganı tutmuş durumda. HDP CHP'yi destekleme kararı alsa da Sarıgül Şişli'deki HDP seçmenlerinden oy bekliyor.

    Burada kritik soru şu: CHP adayı Muammer Keskin ile Sarıgül arasındaki çekişme Şişli'yi Cumhur İttifakı'na kaptırır mı? 2009 ve 2014'te yapılan yerel seçimlerin ve 24 Haziran 2019 günü yapılan genel seçimlerin sonuçlarını dikkate alırsak, DSP ve CHP adayları birbirlerine çok yakın oy alsa bile zor görünüyor.

    Şişli seçmeni, büyük ihtimalle kararını son virajda verecek ve kazanma ihtimali daha yüksek olan isme yönelecek. Yine de Şişli'de çekişme sadece DSP ile CHP arasında olacak."

    Etiketler:
    görüşme, işçi, grev, Şişli Belediyesi, DSP, DİSK, CHP, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Portakal Savaşları
    İtalya'da Portakal Savaşları renkli görüntülere sahne oldu
    Karikatür
    Rus uzmanlardan Türkiye'nin milli uçak hamlesi yorumu: Ankara, Washigton'un kontrolü altından çıkmak istiyor
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet