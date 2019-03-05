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08:39 05 Mart 2019
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    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel

    AK Partili Türel'den 'zillet' açıklaması: Vatandaşımız rencide oluyorsa kastımız iyi anlaşılmamıştır

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (452)
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    AK Parti tarafından yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Menderes Türel, daha çok AK Parti ve MHP'li siyasilerce kullanılan 'zillet' tanımına dair açıklama yaptı. Türel, "Aramıza hainleri, bölücüleri sokmaya çalışan bir anlayışı kabul edemeyiz. Vatandaşımız rencide oluyor ise kastımız iyi anlaşılmamıştır" dedi.

    AK Parti tarafından yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Menderes Türel, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

    Recep Tayyip Erdoğan - güneş gözlüğü
    © AP Photo / Federico Gambarini
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    Antalya'da ideoloji veya parti ayırt etmeksizin herkese hizmet götürdüğünü belirten Türel,  "3-4 hafta önce CHP'de siyaset yapan arkadaşlarımız şimdi bizim AK Parti listelerinde Antalya'da. DYP'de ANAP'ta geçmişte DP'de siyaset yapmış birçok arkadaşımızı da bizim listelerimizde görebilirsiniz. Biz Türkiye'yi ötekileştirmemek üzere belediyecilik yapıyoruz. Aleviler de var listemizde, Sünniler de. Hatta Alanya'da bir de gayrı Müslimimiz var; Paulina Müftüoğlu Hanım, Finlandiyalı bir Türk vatandaşı. Konyaaltı'da da Arinna Yılmaz Hanım, Rus kökenli bir vatandaşımız bizim listemizde vardı ama diploması Rusya'dan yetişmedi" diye konuştu.

    Türel, daha çok AK Parti ve MHP'li siyasilerce kullanılan 'beka' ve 'zillet' tanımlamalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: 

    Bu beka konusu bugünün meselesi değil, bin yıllık tarihimizde bu her zaman var olan bir sorun. Biz her zaman bu hassasiyeti korumak zorunda olan bir devlet ve milletiz… Türkiye üzerinde ameliyat yapmak isteyen bu küresel güçlere bin yıldır milli birlik, beraberliğimiz ile cevap veriyoruz. Aramıza hainleri, bölücüleri sokmaya çalışan bir anlayışı kabul edemeyiz. Bizim söylemeye çalıştığımız bu. Vatandaşımız rencide oluyor ise kastımız iyi anlaşılmamıştır.

    Özlem Gürses'in yönelttiği sorular ve Türel'in verdiği yanıtlar şöyle:
    24 Haziran, oy, seçim
    © REUTERS / Sertac Kayar
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    - Antalya bir AKP diyor… Bir CHP…

    Bu sefer yine AK Parti diyecek. Bakın, Antalya'ya biz 10 bin km. raylı sistem yaptık, benden sonra 1 cm. yapılamadı. Ben 11 katlı köprülü kavşak yaptım, benden sonra 1 tane yapılamadı.

    - İktidar kaynak vermeyince nasıl olacak?

    Diğer başarılı, nadir de olsa muhalefet belediyelerinde nasıl olduysa öyle… Yan gelip yatıp ideolojilerin arkasına sığınarak şu kadar oyum garanti derseniz olmaz tabii. Proje üretmezseniz kaynak da bulamazsınız. Proje üretirseniz kaynak her yerde.

    'DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ'

    - Siz nasıl bir Antalya hayal ediyorsunuz?

    2004'te ben bir kaç şehir yazdım seçim kataloğuma, Barcelona, Paris, New York, Dubai filan var… Ben bir iddiayı ortaya koymak için yazdım bu kentleri, çünkü bizden fersah fersah öndelerdi. Oysa bizim zenginliklerimiz çok daha fazla. Ve dedim ki "Antalya'yı buralardan daha değerli bir kent yapacağım."

    - Evet, hatırlıyorum…

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Kulis: AK Parti'ye gelen bilgiler, Antalya, Bursa ve Balıkesir'in bu seçimde el değiştirebileceğini gösteriyor
    E şimdi ne oldu Özlem Hanım? Antalya şu anda Londra ve Paris'ten sonra konaklamalı turist ağırlayan şehir sıralamasında dünya üçüncüsü oldu! New York'la paylaşıyoruz bu sırayı. Barcelona'yı geçtik, Miami'yi geçtik, Dubai'yi geçtik. Paris 20 milyon, biz 13 milyon 600 bin turist ağırlıyoruz. Şimdi Antalya'yı dünya şampiyonu yapacağız. Biz niye 20 milyon 30 milyon turist ağırlamayalım? Bize de bu yakışır.

    - Modern dünya yaklaşımınız önemlidir diye düşünüyorum…

    Turizm barış sektörüdür. Barış ne demek? Huzurlu demek, güvenli demek… Antalya'ya bakıyorsunuz, dünyada büyük bir siyasi kriz yaşayan Filistinli kardeşimiz ile İsrailli vatandaş yan yana bir havuzun içinde yüzüyorlar! Mesele bu. Antalyalıların bu özgürlüğü en güzel şekilde yaşamaları bizim en büyük hedefimiz. Herkes dilediğince özgürce Antalya'da yaşar ve bunun da teminatı biziz.

    'HEPSİ BENİM DOSTUM'

    - Dünyada bir kentin medeniyet ölçüsü bir kadının gece yarısı tek başına evine güvenle yürüyebilmesi ile ölçülür…

    Antalya'da bunun çok örneği var! İnanınız bu doğal hayatın bir parçasıdır şehrimizde.

    - Antalya'da kaç ilçe var, kaçı CHP belediyesi?

    Antalya - Rus turistler
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    Ölü sezon canlandı: Rusya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı ocakta yüzde 75 arttı
    19 ilçe var, 6'sı CHP belediyesi.

    - Hiç bugüne kadar bir kriziniz, sıkıntınız oldu mu birlikte çalışırken?

    Ben bütün ilçe belediye başkanlarımızla çok iyi görüşürüm, hepsi de çok iyi dostumdur, çok da iyi anlaşırım. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama ortak bir amaca hizmet etmek için omuz omuza çalışacaksınız. Antalya dünya cenneti bir şehir, bu güzelim şehri siyasetin kısır çekişmelerine kurban edemeyiz, etmemeliyiz.

    - Siz CHP'lilerden oy alıyor musunuz?

    Anketlere baktığımızda büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Çünkü ben Antalya'da kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyorum. Bakın en son Hatay'da CHP'li aday "Oy yoksa hizmet de yok" diye kampanya yapıyor. Antalya'da bu asla olmaz bu çok yanlış bir yaklaşım. Ben en önemli projelerimi en az oy aldığım Konyaaltı'nda yaptım, sahil projesi, Yaşam Antalya Parkı, bizim çılgın projemiz Boğa Çayı projesi, teleferik… Ama Kepez'e tarihimizin en büyük yatırımıyla raylı sistemi getirdim, en çok oy aldığım yer.

    - Hiç sokakta "CHP'li olsaydınız size oy verirdik" diyen oluyor mu?

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    Vatandaş, İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti: Gelin bu sefer bizden olun, kazanın
    Öyle demiyorlar ama şunu söylüyorlar "CHP'liyiz ama size oy vereceğiz!"

    - Yani diyorsunuz ki ne sokakta, ne de sizin yönetim anlayışınızda böyle bir ayrılık, gayrılık yok…

    Hiç yok hem de! Bizim Meclis listelerimizde çok seslilik var. 3-4 hafta önce CHP'de siyaset yapan arkadaşlarımız şimdi bizim AK Parti listelerinde Antalya'da. DYP'de ANAP'ta geçmişte DP'de siyaset yapmış birçok arkadaşımızı da bizim listelerimizde görebilirsiniz. Biz Türkiye'yi ötekileştirmemek üzere belediyecilik yapıyoruz. Aleviler de var listemizde, Sünniler de… Hatta Alanya'da bir de gayrı Müslimimiz var; Paulina Müftüoğlu Hanım, Finlandiyalı bir Türk vatandaşı. Konyaaltı'da da Arinna Yılmaz Hanım, Rus kökenli bir vatandaşımız bizim listemizde vardı ama diploması Rusya'dan yetişmedi.

    'KASTIMIZ ANLAŞILMADI'

    - Bu kadar çok sesli, çok renkli bir kent yönetimi var madem… Bu beka işi, zillet lafı nereden çıktı?

    Bu beka konusu bugünün meselesi değil, bin yıllık tarihimizde bu her zaman var olan bir sorun. Biz her zaman bu hassasiyeti korumak zorunda olan bir devlet ve milletiz… Türkiye üzerinde ameliyat yapmak isteyen bu küresel güçlere bin yıldır milli birlik, beraberliğimiz ile cevap veriyoruz. Aramıza hainleri, bölücüleri sokmaya çalışan bir anlayışı kabul edemeyiz. Bizim söylemeye çalıştığımız bu. Vatandaşımız rencide oluyor ise kastımız iyi anlaşılmamıştır.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit etti
    - Sizin CHP'li seçmeniniz "Ben vatan haini miyim?" diye düşünmeli mi?

    Tarihimiz boyunca uluslararası güçler siyasi partilerimizin içine bölücüleri, hainleri yerleştirmeye çalışmış. Bizim içimizde de FETÖ'cüler varmış, biz şimdi bunları temizledik, temizliyoruz… Bakın CHP'nin içine de bölücüler sızmaya çalışıyor, çalışacaktır da. Bizim mücadelemiz onlarla. Biz aslında bunu ifade ederek Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'nin içine bu kişilerin girmesini de engellemiş oluyoruz. Bekadan kastımız budur… Yoksa benim CHP'li çok seçmenim var, anlattım size, bizim seçmenimiz olmasa da bu milletin her bir bireyi vatanını milletini sever ve vatanı milleti için ölmeye hazırdır.

    'ANTALYA'YI SİYASETLE DEĞİL, PROJEYLE YÖNETİYORUZ'

    - CHP'li ile AKP'li belediye arasındaki fark nedir?

    Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı. Bizde ideolojik bir anlayış olamaz. Biz Atatürk'ün söylediği gibi ‘muasır medeniyet'i yakalamak için çok çalışan kadrolar olmak durumundayız.

    - Rakibinizi nasıl buluyorsunuz?

    Rakibimizle ilgilenmiyoruz! Şampiyon belli. Her geçen gün aradaki farkı açıyoruz.

    - Anketlerde de öyle mi çıkıyor?

    Menderes Türel
    © AA /
    Türel: Seçim zamanı geldi, yalan, iftira, kumpas tezgahları başladı
    Şu anda öyle. Bir de benim kendi sokak anketim var, bugüne kadar beni hiç yanıltmadı, orası da öyle diyor.

    - Oysa ben "Kaybederseniz ne yapacaksınız?" diyecektim…

    O soru boşa çıktı o zaman! Öyle bir ihtimali düşünmüyorum. Ama tabii halkımızın takdiri. Ha eğer emeklilik hayalimi soruyorsanız, kitap yazmak ve müzik yapmak olacak. 4-5 bestem var, birisi anneme, birisi eşime, onları değerlendirmek istiyorum. Ben popüler müziğe Batılı aranjeler yapıyorum, mesela çok sevdiğim bir arabesk şarkıyı caz motifleriyle çalıyorum. Bir gün beklerim Özlem Hanım, özel bir müzik akşamına, benim piyanom iyidir.

    '20 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPACAĞIZ'

    - 2 dönem Antalya'yı yönettiniz, bir dönem Meclis'te temsil ettiniz. Sizin açınızdan kent için yapacak bir şey kaldı mı?

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Antalya dünyanın en güzel yeri, burada ne yapsak az… Dünya markası bir şehre, 10 yıllık bir öngörüde 359 vizyon proje tasarladık.

    - Bir ekibiniz mi var?

    Her projeyi o alanda uluslararası düzeyde konusunun uzmanlarıyla çalışıyoruz. Mesela bu cam piramidin
    karşısında Meltem Mahallesi girişinde TOKİ bir rezidans yapacaktı, yarım katrilyon değerinde bir alandır bu. Bunu dev bir millet bahçesi yapmak üzere istedik ve aldık. Vatandaşlarımız Meltem Sitesi'nden denize kadar yaya olarak kesintisiz ulaşabilecekler. Burada ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden kürsü başkanı değerli bir hocamızla çalışıyoruz. Sinema stüdyoları projesini 30 sene önce Universal Studios'u çizen Andy Grant isimli bir uluslararası mimarla yapıyoruz.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
    Yavaş mal varlığını açıkladı
    - Bütçe sorununuz yok mu?

    Kesinlikle yok. 3 katrilyonun üzerinde bir bütçemiz var. Hepsinin finansmanı içinde. 20 katrilyonluk yatırım yapacağız. Yap-işlet-devret modeliyle. Muhalefet bizim batık bir belediye olduğumuzu iddia ediyor maalesef, sanırım olur da kazanırlarsa "enkaz devraldık" demenin yolunu yapıyorlar.

    'MAL VARLIĞIMI İNTERNET SİTEME KOYUYORUM'

    - Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı… Siz?

    Geç kalmış kendisi! Ben her seçimden önce internet sitemize koyuyorum zaten, 10 gün kala yine koyacağım. 5 sene önceki ile 10 sene önceki ile de karşılaştırabilirsiniz. Şeffaf belediyecilik adına ne yapılması gerekiyorsa biz yıllardır yapıyoruz. Benim en sevdiğim sıfatı Antalyalılar söyledi bana; "Antalya'nın hizmetkarı" diyorlar… Bu da bana yeter! Bizim gönül belediyeciliği dediğimiz; "Hizmet gereklilik, gönül almak yeterlilik" yaklaşımı bu. Halkın gönlüne girmenin yolunu bulmazsanız memleketi altınla kaplasanız bir şey ifade etmez.

    SÖZCÜ OKURLARINA ÖZEL ÇAĞRI

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Çavuşoğlu: CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, FETÖ ve Esad ile ittifak içinde
    - Sözcü, Antalya'da da en çok okunan gazete. Bir mesajınız var mı?

    31 Mart mahallemizin seçimi. Siyaset değil, projeler, hizmetler yarışsın. O nedenle gelecekte Antalyamızı çok iyi yerlere taşıyacak kişileri, Sözcü okuyucularının çok iyi analiz etmesini rica ediyorum. Unutmayın, oy verdiğiniz kişiye 5 yıl tahammül etmek demokrasinin gereğidir. Vatanını, milletini çok sevdiğini bildiğim Sözcü okuyucularının bu düşünceyle sandığa gideceğini umuyorum. Tümüne saygılar sunuyorum.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (452)
    Etiketler:
    yerel seçim, proje, oy, sandık, Antalya Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Menderes Türel, Antalya, Türkiye
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