'Ankapark'ın giriş kapısına 19 milyon TL harcandı'

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 milyar lira harcanarak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yaptırılan Ankapark'ın giriş kapısına, 19 milyon liraya harcandığı iddia edildi.
Candan, şunları kaydetti:
"Milyarlar harcanan ‘İsrafparkın' sadece ana giriş kapısının 19 milyon liraya mal olduğu yönünde bilgi aldık. Bu konuyu Büyükşehir'e sorduk, cevap bekliyoruz. Ankapark işletmeye açılabilirse 3 bin personel gerekiyor. Personel giderleri, elektrik, 100 bin metrekarelik gölet ve fıskiyenin işletme gideri, 100 bin metrekarelik kapalı alanın ısıtılması, oyuncakların bakım onarımı hesaplandığında, işletme giderleri yıllık bir milyar liraya yaklaşacak. Parktaki oyuncaklar da paslandı. Ankapark alanı oyuncaklardan arındırılarak, Atatürk Orman Çiftliği'ne iade edilmeli, sorumluları yargılanmalı."
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