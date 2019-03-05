Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Seçim sloganımız İznik'te bir kahvede sohbet ederken ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçim sloganları Pensilvanya'dan belirlendi" şeklindeki iddiasına yanıt verdi. Sloganın İznik'te bir kahvehanede sohbet ederken ortaya çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarla sohbet ederken ‘Martın sonu inşallah bahar olur' dendi ve orada doğdu" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak Hürriyet yazarı Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık anketlere güvenmiyorum" ifadesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Anketler bu haliyle bile Erdoğan'ı mutlu etmiyor, ‘korku' ortadan kalksa anketler çok daha fazla mutsuz edecek kendisini" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Anketçiler aynı anketçiler. Şimdi o insanlara güven duymadığını ifade ediyor. Niye güven duymadığını ifade ediyor? Çünkü sonuçları kendisini tatmin etmiyor, rahatsız o sonuçlardan. Ama asıl düşünmesi gereken, Türkiye bu hale neden geldi? 17 yıldır ülkeyi yöneten bir insan nasıl olur da böyle bir olumsuz tabloyu Türkiye'de yaratır, asıl bunu sorgulaması lazım. Anketçileri sorgulamanın bir mantığı yok."

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında Erdoğan'ın "Seçim sloganları Pensilvanya'dan belirlendi" iddiasına da yanıt verdi.

Sloganın İznik'te vatandaşlarla bir kahvede sohbet ederken ortaya çıktığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarla sohbet ederken ‘Martın sonu inşallah bahar olur' dendi ve orada doğdu" ifadesini kullandı.