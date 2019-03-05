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10:14 05 Mart 2019
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    Obez / Obezite / Şişman

    Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 2. sıraya oturdu: Obezite

    © AFP 2018 / PAUL ELLIS
    Türkiye
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    Uluslararası Obezite Federasyonu ile Amerikan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği'nin uluslararası obezite araştırmacısı ödülünü verdiği Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen, "Önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra ikinci sırada obezite var" dedi.

    Uluslararası Obezite Federasyonu ile Amerikan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği'nin uluslararası obezite araştırmacısı ödülünü verdiği Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunum yaptı.

    Ölüm nedenleri arasında obezitenin sigaradan sonra ikinci sırada olduğunu açıklayan Özmen, obezite ölümlerinin trafikteki kayıpları aştığını kaydetti. Obezite ameliyatlarının yılda 17 — 18 bine ulaştığını belirten Özmen, Türkiye'de ameliyat aşamasındaki 2.4 milyon morbid obezi 100 yıl ameliyat etmeye çalışsalar bile bitiremeyeceklerini dile getirdi.

    Sigara dumanı
    © AA /
    Sigara paketlerine yeni düzenleme
    Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu'nda ‘Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'na Türk Tabipleri Birliği (TTB) temsilcisi olarak katılan Özmen şunları söyledi:

    'SİGARADAN SONRA OBEZİTE'

    — Önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra ikinci sırada obezite var. Fazla kilolu obez ve morbid obezlerin Türkiye nüfusuna oranı yüzde 63, morbid obezlerin oranı yüzde 2.9. 80 milyon nüfuslu bir ülkenin yüzde 2.9'unun (2.4 milyon) beden kitle indeksi 40'ın üstünde. Obez nüfusumuz 7.5 milyon, morbid obez nüfusumuz 2.4 milyon.

    'AMELİYAT DIŞI YÖNTEMLER'

    Obezite
    © AP Photo / Rogelio V. Solis
    Obezite, kanser riskini dört katına çıkarıyor
    — Ameliyat aşamasına kadar koruyucu tedbirler var. Cerrahi dışı yöntemler dediğimiz diyet, ilaç — akupunkturu da buraya dâhil edebilirsiniz. Bunlar ve spor gibi yöntemlerin başarısız olduğu kişiler, cerrahi tedaviye aday olan hastalardır. Cerrahi yöntemler, bizde 1219 sayılı Yasa'nın belirlediği genel cerrah olmanın sağladığı hükümler nedeniyle herkes tarafından yapılabilecek yöntemler. Genel cerrahi uzmanı olanlara "Siz bu ameliyatı yapamazsınız" diyecek hukuki altyapı maalesef yok.

    'YILDA 17 — 18 BİN'

    — Dünyada 2018 sonu itibarıyla obezite cerrahisi sayısı 520 bin civarında. SGK verilerine göre Türkiye'de 2018'de 12 bin 300 ameliyat var. Özel hastaneleri eklediğinizde bu rakam 2018 itibarıyla 17-18 bine ulaşıyor.

    'ÖNLEMEZSEK 25 MİLYON OLACAK'

    restoran, lokanta
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Lokanta ve pastanelerde yeni dönem
    — 2.5 milyon kişiyi ameliyat edebilme olanağımız yok. Diğer tedavi yöntemlerimiz var. Önlemezsek 2.5 milyon 25 milyon olacak. Ameliyatlar çok başarılı 3 — 4 binin üstünde obezite ameliyatı yaptım. Türkiye'de bu ameliyatlar çok başarıyla yapılıyor. Ölüm oranları çok yüksek değil. Binde 1'in altında bir rakamdan bahsediyoruz. Tüm dünyada kabul edilen mortalite oranı yüzde 2.5 civarındadır. Donanım olmayan yerde ameliyat yapılmasına herkesten çok biz karşıyız. Doğru eğitimleri doğru yerlerde verecek düzenlemeleri yapmakla yükümlüyüz. Ama lütfen kısıtlama yoluna gitmeyelim.

    'CERRAH YETMEZ'

    — 2.4 milyon morbid obez acil ameliyat bekliyor bu ülkede. Yıllık yapabildiğimiz ameliyat sayısı ise 17 bin. 2.4 milyonu yüz yıl ameliyat etmeye çalışsak bitiremeyiz. Her gün yenileri ekleniyor. 5 bin cerrah var. Hepsinin obezite cerrahisi yaptığını düşünsek bile şansımız yok. Üstelik 5 bin kayıtlı cerrahımızın içinde bu eğitimleri almış 200 — 300 kişi var. Bu 200 — 300 kişinin içinde 106'sı aktif ameliyat yapıyor. Bu 106 kişinin hepsi biner ameliyat yapsa 100 bin ameliyat ediyor.

    Etiketler:
    obez, ölüm, obezite, sigara, trafik, Uluslararası Obezite Federasyonu, TBMM, Önder Yılmaz, Mehmet Mahir Özmen, Türkiye
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