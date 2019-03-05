Bakan Selçuk: Eğitimde güçlü bir beklenti varsa, o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına konuk oldu.

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Yerel seçim ve eğitim politikalarına dair açıklamalarda bulunan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" ifadesini kullandı.

Bakanlığın yapay zeka stratejisinin bir ay içinde çıkacağını belirten Selçuk, bu strateji ile ilgili dijital altyapı kurduklarını ifade etti.

Selçuk'un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

— Herkese fırsat eşitliği yaratıyoruz. Bunu herkese ücretsiz açacağız. Biz bunu ortaöğretimin iyileştirmesi olarak görüyoruz. Çocuğa sadece haftasonu kursa git değil de istersen video kütüphanesi olarak istersen okulundaki ders olarak istersen mobil olarak çalış diyoruz.

— En iyi soru hazırlayan ekibiyle çalışıyoruz.Çocuğun karşılaşabileceği en iyi dersleri hazırlıyoruz.

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- (Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık.

— Çok ciddi bir izleme değerlendirme sistemi kurduk. Hayata geçirmek için bekliyoruz. Velilerimizin bir mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmalarında fayda var.

— Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz.

— Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor.

— Okul profili adlı çalışma 13 Mart'ta açıklanacak, kamuoyuna tanıtılacak.