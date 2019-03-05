HDP'li Oluç: MHP’nin oyları yetmez, İYİ Parti’nin de oylarını çekmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İstiyorsanız Kuzey Irak’ta Kürdistan var. Defol oraya gidin” ifadesini değerlendirdi. Bu tarz açıklamaların artabileceğini belirten Oluç, "MHP’nin oyları yetmez, İYİ Parti’nin de oylarını çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu hat üzerinden yürümeye devam edecek" dedi.

HDP 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimler için iki etaptan oluşan seçim kampanyasına başladı. Kayyum atanan il ve ilçelerde başlayan seçim çalışmasının ilk etabı 20 Mart'a kadar sürecek. 21 Mart Nevruz kutlamalarının ardından kalan 10 günde yine il ve ilçelerde ikinci buluşmalar gerçekleştirilecek, mitingler yapılacak.

Partisinin seçim kampanyasına ilişkin olarak HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya gidin", "Sizin bu ülkede yeriniz yok" ifadelerini değerlendiren Oluç, "Bunlar hafızlara kazınıyor. Etkisi çok büyük oluyor. Bunun etkisini 31 Mart'ta göreceğiz" dedi.

‘BİZİM NEZDİMİZDE BÖLÜCÜLÜKTÜR'

HDP'yi hedef alan açıklamaların daha da artabileceğini söyleyen Oluç, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

"Bunları arttıracak çünkü önüne giden anketler gidişatın çok parlak olmadığını gösteriyor. Milliyetçi oyları konsolide etmesi gerekiyor. MHP'nin oyları yetmez, İYİ Parti'nin de oylarını çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu hat üzerinden yürümeye devam edecek. Gerginlik, kutuplaşma, toplumu bölme devam edecek. Bizim nezdimizde bu bölücü bir roldür, başka bir şey değildir."

'ADAY ÇIKARMAMA KARARIMIZ TABANDA OLUMLU KARŞILANDI'

HDP belediye başkanları aday listesine göre yaklaşık 50 kentte aday çıkarılmadı. Daha önceki yerel seçimlerde de parti teşkilatının güçlü olmadığı, seçmen tabanının zayıf olduğu birçok ilde aday çıkarmadıklarına dikkat çeken Oluç, "Bizim bilerek, stratejimiz gereği aday çıkarmadığımız yerlerin sayısı belli. Bunlar Adıyaman, Urfa, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Aydın, Ankara, Bursa ve İstanbul" dedi.

Aday çıkarmama kararının tabanda olumlu karşılık bulduğunu anlatan Oluç, İstanbul'da katıldığı toplantılardaki izlenimini şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da birçok ilçede halk toplantılarına katıldım. Orada gördüm ki bu mesele iyi anlaşılmış. İstanbul'da her ilçede farklı tutum alışlarımız var. O ilçede hangi taktiği izlediğimizi anlatırken mesele büyükşehire geldiğinde ‘AKP-MHP'ye kaybettirecek yere oy vereceğiz' dediğimiz zaman salonda büyük bir alkış kopuyor. Mesaj net anlaşılmış görünüyor. Bu önemli bir ölçü."

HEDEF 102 BELEDİYENİN ÜZERİNE ÇIKMAK

Demirkaya, Oluç'a HDP'ye gelen anketleri de sordu. Kayyum atanan ve yeniden almayı hedef olarak koydukları illerdeki anketlerin iyi göründüğünü kaydeden Oluç, HDP'de olmayan Muş, Bingöl ve Kars'ı kazanmayı önemsediklerini, buraları yakından izlediklerini söyledi.

Oluç, "Biz belediye sayısı olarak 102'nin üzerine çıkmak istiyoruz. Bu 5 mi, 10 mu olur göreceğiz ama 24 Haziran sonuçlarına göre il ve ilçe düzeyinde alabileceğimiz yeni yerler var" dedi.

‘AKP-HDP OY FARKINA BAKIP SEÇMEN TAŞIMIŞLAR'

Seçmen kütükleri yayınlandığında bazı bölgelerde taşıma-yığma seçmen dikkat çekti. HDP de birçok yerde yaptığı tespitlere itirazda bulundu. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, bunun etkisinin ne olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu zaten küçük yerlerde etkisi olması için yaptılar. Bizim 40 bin itirazımız oldu. Bu toplam seçmen sayısında çok küçük bir rakama tekabül edebilir ama bazı yerlerde 100-200 oyla sonucu değiştirmek mümkün. Zaten taşımayı da öyle yapmışlar. AKP ile bizim aramızdaki oy farkına bakmışlar, ona uygun sayıda insanı taşımışlar. Bunu organize eden de Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte İçişleri Bakanlığı. O nedenle seçim güvensizliğinin bir numaralı müssebibi İçişleri Bakanlığı diyoruz. Bu net tartışmasız bir durum. Bu şekilde tarihe geçecek."

© REUTERS / Umit Bektas HDP Muğla'da seçimden çekildi

Taşınan seçmen tartışmasına önümüzdeki günlerde taşınan sandıklar eklenecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi büyük çoğunluğu doğu ve güneydoğu illerinde birçok yerde sandık taşıma kararı için valiliklerden YSK'ya başvurular gelmesi bekleniyor.

Sandık taşımayla ilgili kararların seçime kısa bir süre kala alınacağını söyleyen Oluç, "Geçen seçimde böyle oldu. Açıkçası bu karar insanları daha da motive ediyor. Sandığın neden uzağa taşındığını ve neden gitmesi gerektiğini biliyor insanlar ve bu bilinçle mutlaka sandıkların taşındığı yere gidip oy kullanıyorlar. Sonucu değiştirmek için her türlü şeyi yapacaklarından eminiz. Dediğimiz gibi tek çareleri var, bizim bavulları toplayıp, biletleri alıp gitmemiz. Başka türlü kazanamazlar" diye konuştu.

Kış koşullarına karşın seçim çalışmalarının iyi gittiğini anlatan Oluç, "Halk coşkuyla karşılıyor. Bunun bir nedeni HDP'yi yeniden karşılarında görmek. İkincisi insanlar gerçekten iradesine sahip çıkmak istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar kayyım atarız" açıklamalarının insanları sandıktan uzaklaştırmayı amaçlayan bir propaganda olduğunu söyleyen Oluç, "Bunun karşılığı yok. Ciddiye de almıyoruz" ifadelerini kullandı.