Hakkında 2 yıllık hapis cezası kararı bulunan, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddialarıyla soruşturmalar açılan sanatçı Ferhat Tunç, "Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim" dedi.

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Ferhat Tunç, "Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi 'örgüt propagandası’ ve 'örgüt üyeliği' iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılar, açmaya devam ediyorlar. Dahası hedef gösterdiler" dedi.

1- Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi 'örgüt propagandası’ ve 'örgüt üyeliği' iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılar, açmaya devam ediyorlar. Dahası hedef gösterdiler. pic.twitter.com/Oqs21BX7YN — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) March 4, 2019

​"Baskılarıyla, yalanlarıyla bir gün olsun taviz vermedim. Sanatçı kimliğim ile halka karşı sorumluluğumu bir gün olsun ayırmadım. Sesimle yaşadım ama o sesin ahengine de kendim karar verdim ve yine bir gün olsun pişman olmadım" ifadesini kullanan Tunç, şöyle devam etti:

"Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile geri atmadan.

3- Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile geri atmadan. — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) March 4, 2019

​Akıl ve vicdan bugün sessizliği bozmayı işaret ediyor. Bu zamanları hepimizin emeğiyle, mücadelesiyle en az zararla atlatabilir ve ardından rahat bir nefes alabiliriz. Birlikte yeniden hayal kurabilir ve yeniden kazanabiliriz."