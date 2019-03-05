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12:57 05 Mart 2019
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    AK Parti, miting, seçmen

    AK Parti'den 'oy pusulalı' anket çalışması

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (459)
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    Posta yazarı Murat Çelik, AK Parti'nin 'temsili oy pusulasına mühür basılması yoluyla' anket çalışması yapacağını aktararak, 'aday' ile 'parti' amblemi ikilemine dikkat çekti. Çelik, "Misal kendine ülkücü diyen, Yavaş'a oy atacak biri mührü hep uzak durduğu CHP'ye basmakta tereddüt eder mi?" diye sordu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlerin manipüle edildiğini söylediğinden beri konunun bambaşka boyutlarıyla gündeme geldiğini ifade eden Posta yazarı Murat Çelik, bugünkü köşe yazısında yeni bir anket yönteminden bahsetti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Erdoğan'ın 'Güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklamalar
    Yazısında anket yönteminin detaylarını aktaran Çelik, "Bakalım bu anket yöntemi nesnel sonuç verecek mi?" ifadesini kullandı. Çelik'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "AK Parti'nin Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu olduğu canlı yayında biraz bahsetti aslında…

    Yeni anket yönteminin detayları şöyle:

    Mesela Ankara'da…

    Anketör, vatandaşa sorularını sorduktan sonra elindeki örnek oy pusulasını ve ‘Evet' mührünü, görüşme yaptığı kişiye uzatacak. Denekten temsili olarak oyunu kullanmasını isteyecek.

    Bu noktanın önemi, vatandaşın oy vereceği 'aday ile o adayın üstündeki parti amblemi' ikilemi…

    'YAVAŞ İSMİNİ CHP LOGOSU ALTINDA GÖRDÜĞÜNDE SEÇMENİN DAVRANIŞI NASIL ŞEKİLLENECEK?'

    Kritik nokta şu:

    Ankara örneğinden devam edelim…

    Hamza Dağ
    © AA / Mehmet Çalık
    AK Partili Dağ: Ankara ve İstanbul'da sorunumuz yok, biz bile tespit ettik
    Sözlü olarak sorulduğunda 'Mansur Yavaş'a oy vereceğim' diyen bir seçmenin; Yavaş ismini CHP logosu altında gördüğünde davranışı nasıl şekillenecek?

    Başka bir ifadeyle…

    Örneğin, kendini milliyetçi, muhafazakar ya da ülkücü olarak tanımlayan ve Mansur Yavaş'a oy verecek bir kişi; mührü, bugüne kadar hep uzak durduğu ‘CHP'nin 6 oku'nun altına vurmakta tereddüt eder mi?

    Tabii bu soru, farklı seçim bölgelerinde, değişik ‘aday-parti' kombinasyonları için de geçerli.

    Cevabı aranan soru bu işte…

    Bakalım bu anket yöntemi nesnel sonuç verecek mi?"

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (459)

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    Etiketler:
    anket, 2019 yerel seçimleri, oy pusulası, Posta gazetesi, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Murat Çelik, Dicle Canova, Hamza Dağ, Mansur Yavaş, Türkiye
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