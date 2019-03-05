AK Parti'den 'oy pusulalı' anket çalışması

Posta yazarı Murat Çelik, AK Parti'nin 'temsili oy pusulasına mühür basılması yoluyla' anket çalışması yapacağını aktararak, 'aday' ile 'parti' amblemi ikilemine dikkat çekti. Çelik, "Misal kendine ülkücü diyen, Yavaş'a oy atacak biri mührü hep uzak durduğu CHP'ye basmakta tereddüt eder mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlerin manipüle edildiğini söylediğinden beri konunun bambaşka boyutlarıyla gündeme geldiğini ifade eden Posta yazarı Murat Çelik, bugünkü köşe yazısında yeni bir anket yönteminden bahsetti.

© AA / Mustafa Çiftçi Erdoğan'ın 'Güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklamalar

Yazısında anket yönteminin detaylarını aktaran Çelik, "Bakalım bu anket yöntemi nesnel sonuç verecek mi?" ifadesini kullandı. Çelik'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti'nin Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu olduğu canlı yayında biraz bahsetti aslında…

Yeni anket yönteminin detayları şöyle:

Mesela Ankara'da…

Anketör, vatandaşa sorularını sorduktan sonra elindeki örnek oy pusulasını ve ‘Evet' mührünü, görüşme yaptığı kişiye uzatacak. Denekten temsili olarak oyunu kullanmasını isteyecek.

Bu noktanın önemi, vatandaşın oy vereceği 'aday ile o adayın üstündeki parti amblemi' ikilemi…

'YAVAŞ İSMİNİ CHP LOGOSU ALTINDA GÖRDÜĞÜNDE SEÇMENİN DAVRANIŞI NASIL ŞEKİLLENECEK?'

Kritik nokta şu:

Ankara örneğinden devam edelim…

Sözlü olarak sorulduğunda 'Mansur Yavaş'a oy vereceğim' diyen bir seçmenin; Yavaş ismini CHP logosu altında gördüğünde davranışı nasıl şekillenecek?

Başka bir ifadeyle…

Örneğin, kendini milliyetçi, muhafazakar ya da ülkücü olarak tanımlayan ve Mansur Yavaş'a oy verecek bir kişi; mührü, bugüne kadar hep uzak durduğu ‘CHP'nin 6 oku'nun altına vurmakta tereddüt eder mi?

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Tabii bu soru, farklı seçim bölgelerinde, değişik ‘aday-parti' kombinasyonları için de geçerli.

Cevabı aranan soru bu işte…

Bakalım bu anket yöntemi nesnel sonuç verecek mi?"