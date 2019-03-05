AK Parti'den 'oy pusulalı' anket çalışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlerin manipüle edildiğini söylediğinden beri konunun bambaşka boyutlarıyla gündeme geldiğini ifade eden Posta yazarı Murat Çelik, bugünkü köşe yazısında yeni bir anket yönteminden bahsetti.
"AK Parti'nin Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu olduğu canlı yayında biraz bahsetti aslında…
Yeni anket yönteminin detayları şöyle:
Mesela Ankara'da…
Anketör, vatandaşa sorularını sorduktan sonra elindeki örnek oy pusulasını ve ‘Evet' mührünü, görüşme yaptığı kişiye uzatacak. Denekten temsili olarak oyunu kullanmasını isteyecek.
Bu noktanın önemi, vatandaşın oy vereceği 'aday ile o adayın üstündeki parti amblemi' ikilemi…
'YAVAŞ İSMİNİ CHP LOGOSU ALTINDA GÖRDÜĞÜNDE SEÇMENİN DAVRANIŞI NASIL ŞEKİLLENECEK?'
Kritik nokta şu:
Ankara örneğinden devam edelim…
Başka bir ifadeyle…
Örneğin, kendini milliyetçi, muhafazakar ya da ülkücü olarak tanımlayan ve Mansur Yavaş'a oy verecek bir kişi; mührü, bugüne kadar hep uzak durduğu ‘CHP'nin 6 oku'nun altına vurmakta tereddüt eder mi?
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Tabii bu soru, farklı seçim bölgelerinde, değişik ‘aday-parti' kombinasyonları için de geçerli.
Cevabı aranan soru bu işte…
Bakalım bu anket yöntemi nesnel sonuç verecek mi?"
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