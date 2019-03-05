Erdoğan'dan İmamoğlu'na kültür merkezi yanıtı: Aday tanıtım toplantısını nerede yaptınız?

Sancaktepe'deki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "CHP adayı çıkmış diyor ki 'İstanbul'da kültür merkezi yok'. Aday tanıtım toplantısını nerede yaptınız? Bir tane kongre merkeziniz olsaydı gider orada yapardınız. Demek ki sizde yok" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de halka hitap ediyor.

AK Parti'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü'ye destek isteyen Erdoğan, "Hanım kardeşlerime büyük iş düşüyor. Evleri tek tek dolaşmaya var mıyız?" diye sordu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "CHP adayı çıkmış diyor ki 'İstanbul'da kültür merkezi yok'. Aday tanıtım toplantısını nerede yaptınız? Bir tane kongre merkeziniz olsaydı gider orada yapardınız. Demek ki sizde yok. Karşımda Recep Tayyip Erdoğan kongre merkezi var. Bay Kemal bunları bilmez, ama gönderdiği belediye başkanları hiç bilmez" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'.

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