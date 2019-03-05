4 kıtanın nükleer firmaları İstanbul'da buluşuyor

Sputnik'in stratejik partnerliğini üstlendiği etkinliğin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı İbrahim Halil Dere, Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & REIN JSC Birinci CEO Yardımcısı Anton Dedusenko, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Başkanı Jae-hoon Chung katıldı.
Bulunduğumuz coğrafyanın tek nükleer etkinliğiyiz
Ülkemizde nükleer santral inşaatının başlamış olmasının heyecanıyla bu yıl altıncı kez Nükleer Santraller Zirvesi'nin ve ikinci kez de Nükleer Santraller Fuarı'nın açılışını yaptıklarını belirten Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, sözlerine şöyle devam etti: "Zirve ve Fuar'ın birleştirilmesiyle, nükleer alanındaki son gelişmelerin tartışıldığı, en son teknolojilerin sergilendiği ve önemli iş bağlantılarının kurulduğu kapsamlı bir platform oluşturduk. Bulunduğumuz coğrafyadaki tek nükleer etkinliği konumundayız. Nükleer santral projelerine yeni ya da yeniden başlayan ülkeler ile tecrübeli ülkeleri bir araya getirdiğimiz bu etkinliğin uluslararası boyutunu her yıl biraz daha artırıyoruz. Türkiye nükleer enerjiye yeni giren ülkeler için örnek oluyor. Bu kapsamda Sudan, Ürdün, Bangladeş ve Mısır'dan ülke temsilcilerinin TİKA'nın desteğiyle gelmesi bizler için çok kıymetli bir adım oldu."
‘TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ NÜKLEERDE'
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Ankara Sanayi Odası olarak uzun bir süredir nükleer enerji konusuyla ilgileniyoruz. Bu nedenle beş yıldır katılımcı olarak yer aldığımız zirvenin bu yıl organizasyonunda yer alarak ev sahipliği yapıyoruz" dedi.
ASO Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Ankara'da 13 organize sanayi bölgesi bulunuyor ve ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor. Ankara'da imalat sanayiinde yapılan üretimin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilidir. 20 doların üzerindeki ihracat / kg fiyatı ile Ankara Türkiye'de en değerli üretimi yapan kentimizdir. Biz bu nedenlerle Türk sanayisine, nükleer sektöre hizmet edebilecek kabiliyetleri kazandırabilmek için yola çıktık. Bu konuda ASO olarak Enerji Bakanlığı, TAEK ve kurucu şirketlerle işbirliklerimiz son derece önemli ve başarılı bir koordinasyon yürütüyoruz. İşbirliklerimiz çerçevesinde Rusya, Fransa ve Çekya'dan önemli kuruluşlarla anlaşmalar imzaladık. Japonya ile çok güçlü temaslar ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede sanayicimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir uluslararası iş ağı oluşturduk. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile tüm Türkiye'den nükleer sektöre girmek isteyen sanayicilerin yer aldığı NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesini hayata geçirdik."
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