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14:31 05 Mart 2019
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    Nükleer santral

    4 kıtanın nükleer firmaları İstanbul'da buluşuyor

    © Sputnik / Konstantin Chalabov
    Türkiye
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    Sputnik'in stratejik partnerliğini üstlendiği Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi, dünyanın en önemli nükleer oyuncularını İstanbul'da bir araya getiriyor.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
    ‘Nükleer, Türkiye için bir seçenek değil zorunluluktur’
    Nükleer enerjinin devleri, İstanbul'da 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde buluşuyor. Dört kıtadan 20'nin üzerinde ülkeden toplam 188 firma ve bin ziyaretçi, nükleer alanındaki en son gelişmeleri tartışmak üzere Fuar ve Zirve'de bir araya geliyor. Nükleer Mühendisler Derneği ve Ankara Sanayi Odası iş birliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen Fuar ve Zirve, Pullman İstanbul Airport Hotel ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

    Sputnik'in stratejik partnerliğini üstlendiği etkinliğin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı İbrahim Halil Dere, Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & REIN JSC Birinci CEO Yardımcısı Anton Dedusenko, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Başkanı Jae-hoon Chung katıldı.

    Bulunduğumuz coğrafyanın tek nükleer etkinliğiyiz

    Ülkemizde nükleer santral inşaatının başlamış olmasının heyecanıyla bu yıl altıncı kez Nükleer Santraller Zirvesi'nin ve ikinci kez de Nükleer Santraller Fuarı'nın açılışını yaptıklarını belirten Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, sözlerine şöyle devam etti: "Zirve ve Fuar'ın birleştirilmesiyle, nükleer alanındaki son gelişmelerin tartışıldığı, en son teknolojilerin sergilendiği ve önemli iş bağlantılarının kurulduğu kapsamlı bir platform oluşturduk. Bulunduğumuz coğrafyadaki tek nükleer etkinliği konumundayız. Nükleer santral projelerine yeni ya da yeniden başlayan ülkeler ile tecrübeli ülkeleri bir araya getirdiğimiz bu etkinliğin uluslararası boyutunu her yıl biraz daha artırıyoruz. Türkiye nükleer enerjiye yeni giren ülkeler için örnek oluyor. Bu kapsamda Sudan, Ürdün, Bangladeş ve Mısır'dan ülke temsilcilerinin TİKA'nın desteğiyle gelmesi bizler için çok kıymetli bir adım oldu."

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.
    © AA / Sezgin Pancar
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    Bu yıl Fuar ve Zirve kapsamında, uluslararası alanda oldukça tecrübeli sektörel kuruluşları da ağırladıklarını belirten Dr. Çubukçu; "Almanya'dan VGB, Güney Kore'den Korean Nuclear Partners ve Korean Nuclear Association, İspanya'dan Foro Nuclear ve The Cluster of the Nuclear Industry in Cantabria, Fransa'dan CEA ile GIIN ve Japonya'dan JAIF International Cooperation Center birikimlerini Türk sanayicisiyle paylaşmak üzere Zirve'ye katıldı. Bu yıl ilk kez Slovenya'dan da dört firmayı ağırlıyoruz. Önümüzdeki yıl etkinliğimizde Türk sanayicisiyle iş birlikleri kurabilecek yabancı firmaların sayısını daha da artıracağımıza eminim" diye konuştu.

    ‘TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ NÜKLEERDE'

    Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Ankara Sanayi Odası olarak uzun bir süredir nükleer enerji konusuyla ilgileniyoruz. Bu nedenle beş yıldır katılımcı olarak yer aldığımız zirvenin bu yıl organizasyonunda yer alarak ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

    ASO Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Ankara'da 13 organize sanayi bölgesi bulunuyor ve ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor. Ankara'da imalat sanayiinde yapılan üretimin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilidir. 20 doların üzerindeki ihracat / kg fiyatı ile Ankara Türkiye'de en değerli üretimi yapan kentimizdir. Biz bu nedenlerle Türk sanayisine, nükleer sektöre hizmet edebilecek kabiliyetleri kazandırabilmek için yola çıktık. Bu konuda ASO olarak Enerji Bakanlığı, TAEK ve kurucu şirketlerle işbirliklerimiz son derece önemli ve başarılı bir koordinasyon yürütüyoruz. İşbirliklerimiz çerçevesinde Rusya, Fransa ve Çekya'dan önemli kuruluşlarla anlaşmalar imzaladık. Japonya ile çok güçlü temaslar ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede sanayicimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir uluslararası iş ağı oluşturduk. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile tüm Türkiye'den nükleer sektöre girmek isteyen sanayicilerin yer aldığı NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesini hayata geçirdik."

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Özdebir "Nükleer alanında geliştirilecek kapasite katma değeri yüksek diğer sanayi kollarında da kullanılabilir. Hedefimiz, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santral projelerinde ve bu projelerin altyapılarında yerlileşmenin en yüksek oranda sağlanmasıdır. Nükleer endüstriye özel, malzeme ve imalat teknolojilerinin, kümelenme birlikteliği üyelerince geliştirilmesi; sanayiye teknoloji edinimi, tasarım ve imalat kabiliyeti kazanımı da sağlayacaktır. Ülkemizde oluşturulacak bu tecrübe, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk sanayisinin tedarikçi olmasına zemin hazırlayacaktır. Aynı zamanda, geniş yelpazede iş imkânı sunması ile yerli sanayiye ve ekonomiye dinamizm kazandıracak olan nükleer santral projeleri, kalifiye personele ihtiyaç duyan yeni istihdam alanlarını da ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

    Etiketler:
    toplantı, zirve, 6. Nükleer Santraller Zirvesi ve 2. Nükleer Santraller Fuarı, JAIF International Cooperation Center, GIIN, CEA, The Cluster of the Nuclear Industry in Cantabria, Foro Nuclear, Korean Nuclear Association, Korean Nuclear Partners, VGB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), REIN JSC, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Ankara Sanayi Odası (ASO), Nükleer Mühendisler Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi, Jae-hoon Chung, Anton Dedusenko, Nurettin Özdebir, Erol Çubukçu, İbrahim Halil Dere, Türkiye, İstanbul
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