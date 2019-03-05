AK Partili Şengül: Soyer başkan seçilirse, Konak Meydanı'nı da satar

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Seferihisar’da 10 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer'in görev süresince belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arazileri sattığını, yerel seçimlere sayılı günler kala ilçedeki 3 arsa için daha ihaleye çıkma kararı aldığını söyledi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yer alan ve muhammen bedeli toplam 1 milyon 921 bin TL olan yerlerin elden çıkarılmasına tepki gösterdi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in İzmir Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, "Fuar İzmir senenin en az 11 ayı mutlaka yaşamak zorunda. Gerekirse özelleştireceğiz, profesyonellerden hizmet alacağız, ne gerekiyorsa yapacağız ama 11 ay fuar yaşayacak" sözünü hatırlattı. Şengül, "Tunç Soyer, Seferihisar'da boş arsa görünce dayanamıyor. Kazara İzmir'e başkan seçilirse, Konak Meydanı'nı da satar" dedi.
Satış kararı alınan arsaların 3. derece arkeolojik sit alanında yer aldığını söyleyen Şengül, iki yer için ihalenin yarın, diğeri için ise 13 Mart'ta yapılacağını söyledi.
CHP'li Tunç Soyer'in turizm ve sağlık tesisi tahsisli planlı arsaların bile satışa çıkarıldığını ifade eden Şengül, şöyle konuştu:
"Tunç Soyer, Seferihisar'da ne olduğuna, gelecekte ilçeye ne gibi katkı vereceğine bakmadan her şeyi sattı. Bunların yerine de hiçbir şey konulmadı. Satışlardan belediyenin kasasına milyonlarca lira para girmesine rağmen, nasıl olduysa belediyenin borcu da sürekli arttı. Seferihisar Belediyesi'ndeki çalışanların maaşları bile ödenemez duruma gelindi. Daha seçim olmadan 'Fuar İzmir'i özelleştireceğiz' açıklamasıyla anlıyoruz ki; Soyer gözünü Büyükşehir'in mallarına da dikti. Bu hızla gider, bir de kazara İzmir'e başkan seçilirse, şehirde yer bırakmaz."
Sığacık Mahallesi 1259 ada 1 parselinde kayıtlı 403.56 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz. İhale tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba Saat 10.30. İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık makamı. Muhammen bedel: 262 bin TL Sığacık Mahallesi 1254 ada 2 parselinde kayıtlı 472.49 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz. İhale tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba Saat 11. 00. İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık makamı. Muhammen bedel: 283 bin TL Sığacık Mahallesi 1353 ada 1 parselinde kayıtlı 1.914.82 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz. İhale tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba Saat 10.30, İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık makamı. Muhammen bedel: 1 milyon 376 bin TL
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