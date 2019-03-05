İstanbul'un eksiklerinin çeyrek asır öncesiyle ilgisi olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul gecikti ama onu da yapacağız. Modern bir şehir olarak İstanbulumuzu tarihiyle bugüne kavuşturduk. Bugün İstanbul'un eksikleri yok mu elbette var. Bu İstanbul'un eksiklerinin çeyrek asır öncesiyle ilgisi yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde halka hitap etti. açıklamalarından satır başları şöyle:

— İnşallah bu seçimlerde Eyüpsultan'da çok daha büyük bir başarıya imza atacağız. Rami Kışlası'na kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. Eyüpsultan'da 12 yeni park, 4 yeni spor tesisi yaptık.

'BEYLİKDÜZÜ VE İZMİR ÇÖPLÜK'

— Attığımız adımlarla (Eyüpsultan'da) tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederlerler bunu da bilmenizi isterim.

— Yol haritamız var, talimat verilmiştir o da bitecek. CHP çöp, çukur, çamur demektir. Buna çarpık yapılaşmayı da ekleyebiliriz. Çöp dağları vardı, bunları kaldırdık. Bize nasip oldu. Şimdi, Beylikdüzü çöplük, İzmir Körfezi çöplük. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin hemen hemen hepsinde kültür merkezi vardır.

— Bana Man adaları diye bir iftira attı. Mahkemede 2.5 milyon lira tazminat kazandım. Parayı aldığım anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Yalanları yanlarına bırakmayacağız. 31 Mart'ta zaferimizi hep beraber kutlayacağız. Ama biz CHP'liler gibi kutlamayacağız.

'31 MART'TA BUNLARI SANDIĞA GÖMELİM'

— Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim. Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine gitsinler. Yüzlerce teröristi etkisiz hale getirdik bu işi halkımızın huzuru için halledeceğiz.

— Denizin altında üç katlı bir tüp geçit daha yapacağız. Kanal İstanbul gecikti ama onu da yapacağız. Modern bir şehir olarak İstanbulumuzu tarihiyle bugüne kavuşturduk. Bu şehir için hiçbir şey yapmayanlar bizim çalışmalarımızı engellemek için çalışıyorlar. Bugün İstanbul'un eksikleri yok mu elbette var. Bu İstanbul'un eksiklerinin çeyrek asır öncesiyle ilgisi yok.

— İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha kazanan hizmet siyaseti olacaktır.