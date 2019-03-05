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16:32 05 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: İstanbul'un bu kadar büyük göç alması doğru mu değil mi tartışılır

    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (468)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'nda TOKİ sosyal konutları tanıtım toplantısında konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde İstanbul nüfusunun 8 milyon olduğunu, şimdi ise 15 milyonu geçtiğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul'un bu kadar büyük göç alması doğru mu değil mi tartışılır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe ve Eyüpsultan mitinglerinin ardından Kasımpaşa'da 'TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni'ne katıldı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — 1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. Şu Beyoğlu'nun dili olsa da 1989 yılında neler yaşadığımızı anlatsa.

    — Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk.

    'HALİÇ'İ KURTARMAK İÇİN KARADENİZ'DEN DEV BORULARLA SU TAŞIDIK'

    — CHP bu ülkeye belediyecilikte hizmet verebilir mi? Her şey ortada. Ne zaman bunlara mahalli idare verildiyse battı. İstanbul'u CHP belediyesinden 2.5 milyar lira borçla devraldım. Borçları ödemekle kalmadım, Melen'den su getirdim.

    — Haliç'in eski hali neyse, bugün İzmir Körfezi'nin hali odur. Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir. İstanbul'da hava kirliliğinin öldürücü boyutta olduğu bir tabloyla karşı karşıya değil miydik?

    — Haliç'i kurtarmak için Karadeniz'den dev borularla su taşıdık. Şimdi Haliç'te balık tutuluyor.

    ​- İstanbul'da 6.5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık. İstanbul'u bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik.

    — Göreve geldiğimde sene 1994… İstanbul'un nüfusu 8 milyondu. Şimdi 15.4 milyon oldu. Nereden nereye? Bu kadar büyük göç alması doğru mu değil mi tartışılır.

    — Türkiye 31 Mart'ta hem belediye başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek. Beyoğlu, İstanbul'un vitrinidir. Buraya yapılan yatırımları en iyi siz biliyorsunuz.

    'KABATAŞ'TA MUHTEŞEM BİR LİMAN YAPIYORUZ'

    — Atatürk Kültür Merkezi'ni muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Yıllarca yapılamayan Taksim Camii'ni de yapıyoruz. Taksim Meydanı'nda artık araç göremeyeceksiniz. Meydan yayalara ait olacak.

    — Haliç tersanesi bir bilim-sanat merkezi oluyor. Beyoğlu, Kasımpaşa değişiyor ve bir çekim merkezi haline geliyor. Kabataş'ta muhteşem bir liman yapıyoruz. Oradan deniz taşımacılığında yeni bir iletişim ağı kuruyoruz.

    — Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz.

    — Türkiye konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkesi haline gelmiştir. Türkiye Emlak Katılım bankamız yeniden faaliyete geçiyor.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (468)
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, TOKİ, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Taksim, Beyoğlu, İstanbul
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