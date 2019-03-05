Gezi Eylemleri davasının duruşma tarihi belli oldu

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında 15 aydır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, üç aydır tutuklu olan hak savunucusu Yiğit Aksakoğlu, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili iddianamenin dün kabul edilmesinden sonra duruşma tarihi de açıklandı. Duruşma 24 Haziran'da Silivri'de gerçekleşecek.