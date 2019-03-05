Erdoğan Esenyurt'ta: İstanbul'u CHP'den biz kurtardık

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:
— Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a gururla ve onurla hizmet veriyoruz. "İstanbul ihmale gelmez" dedik, Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik.
— Geldiğimizde hava kirliliği, susuzluk vardı. İstanbul'u CHP'den biz kurtardık.
— Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Çarpık yapılaşmayı atacağımız adımlarla düzene sokacağız.
— Benim vatandaşıma biz nasıl ürün veririz bunları sağladık. Gerekirse daha fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya gelecekler.
— İnşası devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir yanına bağlayacağız.
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