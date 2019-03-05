Erdoğan Esenyurt'ta: İstanbul'u CHP'den biz kurtardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Erdoğan, "Geldiğimizde hava kirliliği, susuzluk vardı. İstanbul'u CHP'den biz kurtardık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

— Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a gururla ve onurla hizmet veriyoruz. "İstanbul ihmale gelmez" dedik, Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik.

— Geldiğimizde hava kirliliği, susuzluk vardı. İstanbul'u CHP'den biz kurtardık.

— Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Çarpık yapılaşmayı atacağımız adımlarla düzene sokacağız.

— Benim vatandaşıma biz nasıl ürün veririz bunları sağladık. Gerekirse daha fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya gelecekler.

— İnşası devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir yanına bağlayacağız.