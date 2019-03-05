Mansur Yavaş: Ben izin almadan televizyona çıkarım

© AA / Cem Öksüz Özhaseki: Tayyip Bey izin verirse Yavaş'la televizyonda tartışmak isterim

CHP ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Polatlı'da vatandaşlarla buluştu.

Gazete Duvar'ın haberine göre mitingin ardından Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılıp basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Özhaseki'nin "Mansur bey ile televizyona çıkmak isterim, ancak Tayyip bey izin verirse" sözlerinin hatırlatılma üzerine şunları söyledi:

"Bu varsayım bir gerçekleşsin cevabımızı ona göre veririz. Önce duyalım, —izin alırsa diyorsunuz, ben gitsin izin alsın demem- biz izin falan almadan çıkarız."

‘SOYADIM YAVAŞ AMA KENDİM HIZLIYIM'

Millet İttifakı'nın adayı, Özhaseki'nin "Yavaş, yavaş proje yapılmaz, yavaş yavaş yatılır" sözlerine de şu karşılığı verdi:

"Buna verilecek cevap yok, soyadım Yavaş ise ne diyebilirim, ama kendim hızlıyım. Bunu da herkes görüyor. Eleştiri yapılacaksa projeler üzerinden yapsın. Gerçi onu da söylediğim zaman proje falan yok diyor, ama Ankara'da yoksulluğu, fakirliği bitirmeyi proje olarak görmüyorlar. Fark ederseniz salon toplantıları ile işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Halkın içerisine girmiyorlar. Onlar ne diyorlar birebir görsün isterim."

'HALKTAN BU KADAR KORKU GÖRÜLMEMİŞTİR'

"Mümkünse de korumasız gezsin, çünkü Ankara Ticaret Odası'nda bile köpeklerle arama yapılıp girdiğine göre, ben bu kadar halktan korku nedir bilmiyorum. Halktan korkmamak için onların yanında olup, onların taleplerini yerine getireceksiniz."

'ÇAMUR ATMAYA KALKTIKÇA ELİNE BULAŞIYOR'

Yavaş rakibi Özhaseki'nin ‘terör' eleştirilerine de değindi:

"Bitmiş, tükenmiş olunca insan ve verecek cevabı olmayınca halkta karşılığı olmadığını anlayınca çamur atmaya çalışıyor, ama bir daha söylüyorum çamur atmaya kalktıkça eline bulaşıyor. Teröriste gerilla dedi. E, buna ne cevap verilir? Biz teröriste terörist diyoruz, bu kadar basit."

KENDİ VERDİĞİ DEMECİ YASAKLATTI

"İşin garip tarafı belki de dünyada ilk kendi verdiği demeci 'kişilik haklarını ihlal ediyor' diye yasaklatıyor. Böyle bir olay dünyada yok. Ben söylesem, yasaklatsa anlayacağım. Kendi sözleri kişilik haklarını nasıl ihlal etti ben çözemedim. O mahkeme de nasıl karar verdi anlamadım."

'YENİ KASET ÇIKARSA ONU DA YASAKLATABİLİR'

Yavaş, rakibi hakkında yeni kasetler çıkacak iddiasına ise şu cevabı verdi:

"Yeni kaset derken, yani bizim gizlimiz saklımız yok. YouTube'a Özhaseki yazınca yapıp yapamadığı projeleri de söylediği sözleri de görüyorsunuz, ama çabuk girin onu da yasaklatabilir."