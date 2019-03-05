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19:14 05 Mart 2019
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    Süleyman Soylu

    Süleyman Soylu'dan Sezai Temelli'ye: Suratında meymenet olmayan komünist sakallı

    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için "Suratında meymenet olmayan birisi var. HDP'nin eş başkanı, hani komünist sakallı birisi" dedi.

    Pervin Buldan
    © AA / Metin Aktas
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    31 Mart yerel seçim kampanyası için gittiği İzmir'de bir dizi konuşma yapan ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanlarını hedef aldı.

    Tire'de konuşan Soylu, "Bana kızıyorlar. Niye kızıyorlar, çok sert konuşuyormuşum" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

    'SANA DÖRT DUVAR VERDİK'

    "İzmir'de karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından birisi çıkmış, diyor ki; ‘Sırtımı YPG'ye, PKK'ya dayadım' diyor. Ben dedim ki; sana dört duvar verdik, ister sırtını o duvara daya, ister bu duvara daya. Kaseti tekrar başa saralım istiyorlar. 15 tane vilayette Apo'nun İmralı'dan çıkması için konuşuyor. Ben onlara milletvekili demiyorum. Onlar PKK'nın milletvekilidir. Vallahi, billahi kim ne derse desin. Onlar HDP, terör örgütünün koludur. Partinin il binasında toplanıp yürümek istediler, yürütürsek namerdiz dedik. Yürütmedik. Bir sabah terörün elindeki belediyeleri aldık. Artık onlar teröre para yardımı yapamıyorlar."

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    'PERVİN BULDAN DENİLEN KADIN'

    İçişleri Bakanı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan için şöyle konuştu:

    "O Pervin Buldan denilen kadın böyle yumuşak görünür, ama zehirli diliyle beraber bu seçimde '40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz' diyor. 40 yıl önce ne kuruldu? PKK kuruldu.

    'CAHİL KADIN'

    "‘Bizimle beraber olanlar, bizim derdimiz seçim, belediye değil, bizim derdimiz bu PKK'nın iddiasını burada hakim kılmaktır' demek istiyor. 40 yılla mı sınırlı orası. Bitti mi acaba cahil kadın. Medeniyetler geçmiş orada, onlar bizim kardeşlerimiz."

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
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    İçişleri Bakanı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için şunları söyledi:

    'YÜZÜNDE MASKE'

    "Suratında meymenet olmayan birisi var. HDP'nin eş başkanı, hani komünist sakallı birisi. Ne dedi ‘Kürdistan'da biz kazanacağız. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Ne demek istedi? Demek istedi ki; ‘Biz yüzümüze maske taktık. Burada PKK, batıda da CHP, Saadet ve İYİ Parti'yle birlikte mücadele içindeyiz.'"

    "Tireliler bana şu sorunun yanıtını verin; Ben lafı karnında taşıyan birisi değilim. Kato'da, Gabar'da, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda Ali Boğazı'nda o evlatlarımız niye mücadele ediyor? Ezanın, bayrağın, namusumuz için niye mücadele ediyor? Bana bunu söyleyin."

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    'PKK'YE TAŞIYICI ANNELİK'

    "24 Haziran'da yalvardık, ne olursunuz. Bunları Meclis'e taşımayın dedik. Kılıçdaroğlu, ‘Bir oy onlara, bir oy bizlere' dedi… Geldiler Meclise, ne oldu? ‘Sizin askeriniz, polisiniz doğuda işgal askeridir' dediler."

    "Size soruyorum Tireliler. Oradan akıl veriyor, Türk siyasetini yönlendiriyor. 24 Haziran'da ‘PKK'ya taşıyıcı annelik yapmayın' dedik. Taşıyıcı annelik yaptılar. Ha biz ağzının payını verdik. Hiç merak etmeyin, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, bunları sizlerle paylaşmak zorundayız."

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    'CHP'YE BU İMKANI VERMEYİN'

    "Şimdi istedikleri kadar desinler ‘onların hamisi değiliz' diye. İzmir'de, Muğla'da niçin aday göstermediler? Adaylarını listelere, belediye meclis üyesine koydular. Sözümüz para eder etmez, size de söylüyorum. CHP'ye evet bu imkanı vermeyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, Tire'de ne olursunuz PKK'yı bulaştırmayın diyorum, size bir kardeşiniz olarak. Ve Gezi olaylarının, 17-25 Aralık'ın faillerinin tamamı içeride bir aradalar. Yaklaşık 50 yaşındayım. Ama 50 yıldır, bu ülkede 4.5 yıl seçimin olmadığı tek bir dönem olmadı."

    Etiketler:
    CHP, PKK, HDP, AK Parti, Sezai Temelli, Pervin Buldan, Süleyman Soylu, Tire, İzmir
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