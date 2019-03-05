Kılıçdaroğlu:Türkiye'nin en büyük sorunu işsizliktir, 7 milyon işsiz var

Partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in proje tanıtım toplantısı için Mersin'e gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu belirterek, Türkiye'de 7 milyon işsizin olduğunu söyledi.

Yenişehir Kültür Merkezinde proje tanıtım toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'dan itibaren tüm belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 200 TL olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bütün işçilerin, alın teri döken herkesin yanında olacağız. Taşeronlara kadro vereceğiz. Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir anlayışı inşa edeceğiz. Her proje beraberinde yüzlerce istihdam yaratacak. Biz bunları gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye'nin en temel sorunu işsizlik. 7 milyonu aşkın işsiz var. 7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer bir işsiz okul çocuğuna harçlık veremiyorsa sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanların işsizlik, yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır. Bay Kemal, namuslu adamdır. Bay Kemal, haram yemez. Bay Kemal, dürüst adamdır. Bay Kemal, ülkenin onurunu, namusunu korumak için her şeyi yapar."

"İşsizlik var, yoksulluk var, hayat pahalı, mutfaklarda yangın var. Ben bunu söylediğim zaman sarayda oturan zat, 'Bay Kemal yine konuşuyor' diyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Konuşurum tabi. Bay Kemal'in onlardan çok farkı var. Bay Kemal namuslu adamdır. Bay Kemal haram yemez. Bay Kemal dürüst adamdır. Bay Kemal beytülmale el uzatmaz. Bay Kemal, bu ülkenin silah fabrikalarının Katar'a satılmasına karşı çıkar. Bay Kemal, bu ülkenin onurunu, namusunu korumak için her şeyi yapar. Bay Kemal, Katar'dan kraldan alınan uçan sarayın müşterisi olmaz, uçan saraya binmez; Türkiye'nin onurunu ve haysiyetini ayaklar altına almaz. O nedenle biz Türkiye'ye huzuru getirmek istiyoruz; birliği beraberliği getirmek istiyoruz."

'MERSİN'DE BİR OYUN OYNANDI'

İYİ Parti'den ve DP'den Mersin Büyükşehir Adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'ndan dönen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilgili yaşananlara ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Mersin'de bir oyun oynandı. Demokrasiye bir kumpas kuruldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, başka bir partiden olabilir, vatandaş oyunu vermiştir seçilmiştir, o veren vatandaşa saygı duyarız. Ama o belediye başkanı seçime girmesin diye kumpas kuruldu ve seçime girmesi engellendi. Demokrasi adına büyük bir ayıptır. Aynı partiye Ankara'da da kumpas kurmak istediler. Seçimlere girmesini engellemek istediler. Ne yaptık? 15 milletvekili verdik. O zaman da Mersin'deydik, Yörüklerle beraberdik, 15 milletvekilini verdik ve o parti seçimlere girdi. Şimdi seçimlere girmesin diye kumpas kuruldu. Nerede? Mersin'de. Sevgili Mersinliler, kumpasa izin vermeyeceksiniz. Demokrasiye inanıyorsak, demokrasiye güveniyorsak, demokrasiden yana tavır alıyorsak, demokrasiyi hemen hemen her koşulda savunan ve sizin için çalışan Vahap Seçer'e, gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz. Ne için? Demokrasi adına vereceksiniz."

SEÇER: 'ESNAF MASASI' KURACAĞIZ

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ise belediye başkanlığı görevine gelmesi halinde hayata geçireceği projelerinden bahsetti. Mersin'i kalkındıracaklarını vurgulayan Seçer, "Bütün kötülüklerin anası yoksulluktur. Toplumu kalkındırırsak, Mersin'in refah düzeyini yükseltirsek, insanların gideceği işi olursa her şeyi çözeriz. Mersin'de yatırım yapacak yatırımcıyı, havaalanında önümü ilikleyerek karşılayacağım. Esnaf arkadaşlarımın sorunlarına anında çözüm bulacak bir birim oluşturacağız ve bu birimin adına 'Esnaf Masası' diyeceğiz. 120'den fazla proje hazırladık. Bölgemiz, Türkiye'nin en fazla kamyon ve TIR parkına sahip bölgesi ancak Mersin'in bir lojistik merkezi yok. Göreve gelir gelmez hem lojistik merkezinin hem de nakliyeciler sitesinin oluşmasını sağlayacağız. Mersin'de süs bitkisi üreticilerini bir araya getireceğiz ve onların ürünlerini alıp kenti öyle güzelleştireceğiz" diye konuştu.