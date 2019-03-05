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20:49 05 Mart 2019
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    Celal Doğan

    DSP'nin Gaziantep adayı Doğan: Seçilirsem Erdoğan'la iyi bir ikili olacağız

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    DSP'nin Gaziantep Belediye Başkan Adayı Celal Doğan, "Demirel'le, Çiller'le, Erbakan'la, Ecevit'le, Bahçeli ve Yılmaz'la çalıştım. Seçilmem halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağız" dedi.

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    Demokratik Sol Parti (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu. Gaziantep'te seçilmesi halinde yapacaklarını anlatan Doğan, "Bu şehri 15 yıl önce bıraktığım gibi bulamadım. Seçilmem halinde yeniden Gaziantep'i eski günlerine kavuşturacağız" dedi.

    Geçmişte 3 dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart öncesi bu kez DSP´den aday olan Celal Doğan, belediye başkanlığı yaptığı dönemde Gaziantep'e önemli hizmetler yaptığını, ancak kendisinden sonra geçen 15 yıllık sürede kentin çok gerilere gittiğini söyledi.

    Detail Haber'den Furkan Gökşen'e konuşan Doğan, "Gaziantep Türkiye'nin bankalara en borçlu şehri, en çok takip yapılan yer. Seçimden sonra bir çok büyük holding iflas edecek, ya da konkordato ilan edecek. Büyüklerin bittiği yerde küçüklerin ayakta kalması zaten mümkün değil" dedi.

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    ‘ESKİ GAZİANTEP'İ BULAMADIM'

    Gaziantep'in eski Gaziantep olmadığını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

    "Gaziantep her yönüyle gerçekten önemli bir şehir. Türkiye'nin çekim merkezinde, Türkiye'nin yükselen yıldızı ama bugün geldiğim şehirde maalesef eski Gaziantep'i bulamadım. Bu kentin havası, suyu ve birlikte yaşama arzusu değişmiş. Gaziantep alım merkezi, cazibe merkezi olmaktan çok yavaş yavaş terk edilen bir kent haline gelmiş. Bu kent adeta bir Arap şehri görünümüne bürünmüş. Bu imajı değiştirmek lazım. Gaziantep'i gezdiğiniz zaman bir Türk kenti değil, Arap kenti görüntüsü veriyor. Allah kimseyi vatansız koymasın ama kent bu bakımdan bitmiş durumda. Asayiş yönünden, mülteciler açısında, sevgi-saygının azalması bakımından şehir terk ediliyor. Allah kimseyi vatansız etmesin. Bıraktığım kent bu kent değil. Bıraktığımız kentin yakalanması için tekrar çaba sarf etmeliyiz. Bu tek başına benimle olmaz. Hep birlikte el ele ermeliyiz. Bu Gaziantep'in Gazişehre, Gaziantep'e sahip çıkmasıyla olur. Sadece bizim değil, basının da sahip çıkması gerekir. Gaziantep'te bahsettiğim halk ittifakını kurarsanız demokrasinin kapanan borusunun ilk soluk alan nefesi olacaksınız."

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    ‘ERDOĞAN'LA İYİ BİR İKİLİ OLACAĞIZ'

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

    "Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllık 170 milyon lira borç faizi öderken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise 172 milyon lira borç faizi ödüyor. Bu kadar borçlanma karşılığında Gaziantep'te aklı başında bir yatırımın olmaması ise gerçekten düşündürücü."

    15 yıllık belediye başkanlığı döneminde her zaman muhalefet olduğunu buna rağmen, dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ile uyum içinde çalıştığını belirten Doğan, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de iyi bir ikili olacağının altını çizdi. Doğan son olarak şöyle devam etti:

    "Ben göreve başladığımda, rahmetli Turgut Özal ile çalıştım hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sonra Süleyman Demirel, Demirel, benim zincir bozan arkadaşımdı. Tansu Çiller ile ağabey-kardeş ilişkisindeydim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rahmetli Necmettin Erbakan ile çok iyi bir uyumumuz vardı. Sonra Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz ile çalıştım. Seçilirsem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çok iyi bir uyum sağlayacağımdan eminin. Memleketi ve işinizi severseniz sorun yaşamazsınız."

    Etiketler:
    ittifak, iflas, aday, yerel seçimler, muhalefet, Demokratik Sol Parti (DSP), Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Celal Doğan, Gaziantep
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