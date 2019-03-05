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20:49 05 Mart 2019
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    HDP

    HDP'den Soylu'ya yanıt: Hakaret ve küfürlerin cevabı önce 31 Mart’ta sandıklarda verilecektir

    © Fotoğraf : Twitter/HDP
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı açıklamalara HDP'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "HDP seçmenleri ve Kürt halkı başta olmak üzere tüm halklarımız bu hakaretleri birer birer unutmamak üzere hafızalarına kaydetmektedirler. Hakaret ve küfürlerin cevabı önce 31 Mart’ta sandıklarda verilecektir" denildi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Süleyman Soylu'dan Sezai Temelli'ye: Suratında meymenet olmayan komünist sakallı
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün Tire'de yaptığı konuşmada Pervin Buldan ve Sezai Temelli için kullandığı ifadelere HDP'den tepki geldi.

    Soylu konuşmasında, 'suratında meymenet olmayan komünist sakallı' ve 'yumuşak görünümlü ama dili zehirli' ifadelerini kullanmıştı.

    HDP'nin, "İçişleri Bakanı sıfatıyla bir AKP militanı ve söylem tetikçisi olarak çalışan kişi, siyaset adabını da insani edebi de uzun süredir bir kenara bırakmıştır" denilen açıklamasında, "Bugün bir kez daha Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli'yi hedef göstererek ve hakaretler ederek İzmir'de konuşan bu kişinin seviyesine inmek siyaseten de insani olarak da mümkün değildir. Bu seviyesizliği en sert biçimde kınıyor ve protesto ediyoruz" denildi.

    HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan ‘Adap ve edep' başlıklı açıklamada şunlar belirtildi:

    'KARA BİR LEKE OLACAK'

    Melikahmet Caddesi’nde HDP bayrakları ile Türkiye bayrakları iç içe girmiş.
    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    'HDP bazı batı illerinde adaylarını geri çekiyor'
    Küfürbazlığı ve kadına hakareti bir erdem sanan bu kişinin dili ve üslubudur esas zehirli olan. Kaybetme korkusu ile akıl ve izan melekelerini yitirmiş olan bu kişi tarihe kara bir leke olarak kaydedilecektir. Tarihimiz, bu tür davranışlarla kendisini padişahın yerine hazırlayan örneklerle doludur. Kendi iç kavgasını ve koltuk mücadelesini sürdürmek, başarısızlığını örtmek için kullanılan bu üslup Türkiye toplumunun asla hak etmediği bir düzeydedir.

    'HDP SEÇMENLERİ KAYDEDİYOR'

    Demokrasi kültüründen zerre kadar nasibini almamış olan bu kişi, toplumda gerginlik yaratarak, söylem kışkırtıcılığı yaparak insanları birbirine düşürme ve düşman etme gayretindedir. Akıl ve vicdan sahibi her yurttaşımızın bu kişinin yapmak istediklerini anladığını biliyoruz. HDP seçmenleri ve Kürt halkı başta olmak üzere tüm halklarımız bu hakaretleri birer birer unutmamak üzere hafızalarına kaydetmektedirler. Hakaret ve küfürlerin cevabı önce 31 Mart'ta sandıklarda verilecektir.

    Etiketler:
    gerginlik, sandık, hakaret, kavga, yerel seçimler, HDP, Sezai Temelli, Pervin Buldan, Süleyman Soylu, Tire
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