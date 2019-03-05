MHP'li Yıldırım: İYİ Parti, Burhanettin Kocamaz'ı sattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, mevcut başkan Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamamasını değerlendirdi. Yıldırım, "Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı ayak üstü nasıl sattılar hep beraber gördük. İYİ Parti'nin adamı nasıl sattığını gördük" dedi.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti'nin Kahramankazan İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Mehmet Özhaseki, Kahramankazanlıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını planladığını söyledi.

Özhaseki, "Saray bölgesinde fabrikalarımızın altyapı sorunu var. Fabrikalarımıza rahat bir ortam sağlayamazsak, onlar yurt dışında mal satamazlarsa, bizim yavrularımız iş bulamazlar. O yüzden Saray bölgesinin altyapısını bitireceğiz. Bunun yanı sıra bir kent meydanımız ve yer altı otoparkı işini hızlandırarak hayata geçireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın bunu da bitireceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yeniden aday olamaması hakkında konuştu.

Yıldırım, "Hiçbir seçimde kimseyi satmadık. 10 gün evvel Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı ayak üstü nasıl sattılar hep beraber gördük. İYİ Parti'nin adamı nasıl sattığını gördük. 50 yıllık partisini bıraktı gitti, üç günlük partide de satıldı" ifadelerini kullandı.