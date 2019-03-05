Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüştü

Milli Savunma Hulusi Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG'nin bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.