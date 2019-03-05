Cem Uzan'dan 'Döneceğim Türkiyem' paylaşımı

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER Cem Uzan AİHM'de Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" mesajını paylaştı.

Cem Uzan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" şeklince bir mesaj paylaştı.

2002 ile 2003 yıllarında alınan kararlarla Uzan'ların Türkiye'deki mal varlığına tedbir konulmuştu.