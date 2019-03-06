Zeybekci: Belediye başkanı yatırım avcısı gibi olmalı

— Türkçe imla kurallarına bakarsanız ç çıkar. Ama bizimki 'ci', yani böyle Kabakçı gibi değil. Biz yörükler zeybek havasını duyduğumuz zaman dayanamayız. Bizde düğünlerde, derneklerde, kutlamalarda herkes bir elini kolunu kaldırır.

'İNANMASAYDIM SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA 'HAYIR' DERDİM'

— Bakanlık görevlendirmelerinde biz de sizin gibi öğreniriz. Belediye başkan adaylığımı televizyondan izledim. Büyükşehir aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ekonomik Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevimiz vardı. Onunla ilgili sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken kendisinden duyduk. 20 Kasım'dan yaklaşık 2 hafta önce. Direk cümlesi şuydu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı sen olacaksın… Ben de dedim ki 'birinci cümleniz bir talimat, ikinci cümlenize cevap veriyorum, inanmasaydım hayır derdim' dedim.

'BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BAKANLIĞA BİN KERE TERCİH EDERİM'

— Bin defa belediye başkanlığını tercih ederim. Kalkıp da Denizli Belediye Başkanlığına dönmeyi kabul etmezdim. Belediye başkanlığı vatandaşın taleplerini, kendi hayallerinizi projeye dönüştürebiliyorsunuz. Kendi yetkilerinizle bunu yapıyorsunuz. Doğrudan vatandaşla temas halindesiniz. Bunun için Bakanlar Kurulu, kanunlar, Meclis, Cumhurbaşkanlığı, onay vs. Biz kolayı değil zoru severiz. İzmir maalesef patinaj değil geri kaymış. Çevre hassasiyetlerinde, sporda, birçok alanda geri kaymış. İzmir'e ne yaparsanız görünüyor olacak.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DENİZLİ'DE SÖYLEDİĞİM SÖZÜ HATIRLATTI BANA'

-Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışıklığımız 1980'e kadar gider ama asıl tanışıklığımız belediye başkanlığımızdan 95'ten sonradır. 1997'de Cumhurbaşkanımız Denizli'den geçerken bize misafir olurdu. Müthiş bir hafızaya sahiptir. 'Bir gün siz yola çıkacaksanız yanınızda oluruz demiştim'. Bana bir gün 'sen bir zamanlar bana böyle bir şey söylemiştin' demişti. İhracatçılar Birliği Başkanı, işimiz var. 2002'deki milletvekili seçimlerini pas geçtim. Aktif siyaset Denizli Belediye Başkanlığı ile başladı.

'BU MİLLET BİZİ OKUTTU, KAZANDIRDI! BORCU ÖDEMEK ZAMANI'

— Denizli İl Başkanı geldi bana sayın Erdoğan'ın mesajını getirdi. Ben de kabul ettim. Televizyondan açıklayıp geçince Cumhurbaşkanımızın söylediği söz yerde kalmaz. Biz de başımız üstüne dedik. Eşime dedim ki, 'Bize bu millet her şeyi verdi, bize okuttu, kazandırdı. Demek ki bizim de millete karşılığı vermek zamanı' dedik ve yola çıktık.

'EŞİME 27 KASIM'DAN BİR İKİ GÜN ÖNCE ADAYLIĞIMI SÖYLEDİM'

— 27 Kasım'da adaylığımız açıklandı. Kasım'ın ortalarında Cumhurbaşkanımızla başka bir konuyu görüşürken ilk defa orada söyledi. Bizim Haseki başkan şakayla karışık bir şeyler söylerdi, 'biz de dalga geçme' falan derdik. Kendisi çok eski dostumuzdur. Cumhurbaşkanımız 'sen olacaksın' dedi. Ben de iki türlü cevap verdim: Başımla beraber, İzmir hakikaten cazip bir şehir. İnanmasam İzmir'i başarabileceğime söylerdim size dedim… Arkadaşlarımız içeride ne konuştunuz diye sordu. Eşime söylemedim. Eşim dedi ki, 'sen de bir şey var' 27 Kasım'dan iki üç gün önce söyledim.

'BENCE AK PARTİ'Yİ İZMİRLİ, ERZURUM'U CHP'Lİ YAPMAK LAZIM'

-Milletin iradesini sorgulamak mümkün mü kim? Bize emrolunan seferdir, zafer milletindir. Bugüne kadar İzmir niye olmadı? Açık açık söyledim, anlatamamışsızdır. Sevgimizi, sevdamızı anlatmayı. Zaten bizim seçimlerde söylediğimiz şu, önce gönüllere gireceğiz. Tüm siyasi partiler için geçerli. Nasıl ki CHP Erzurum, Konya, Kayseri'de tam hitap edemiyorsa. Buralarda tam anlamıyla gönüllere giremiyorsa bizim de aynı sebepten dolayı. Biz İzmir'i AK Partili yapmak gibi bir yöntem uyguladıysak bu yanlış olması gerekir ki, bence AK Parti'yi İzmirli, CHP'li Erzurumlu yapmak lazım.

'27 KASIM'DAN SONRA SAHAYA İNDİK İNŞALLAH O SEFER BU SEFER'

— 27 Kasım'dan sonra İzmir'de sahaya inip çalışmaya başladık. Her gün İzmir'de vatandaşa dokuna dokuna dolaşıyoruz. O sefer bu sefer diyoruz inşallah. Bugüne kadar İzmir maalesef son 20 yıllık döneme baktığınız zaman. Rahmetli Piriştina'yla muhabbetlerimiz oldu. Ege'nin, İzmir'in problemleri hiç değişmedi. İzmir patinaj da yapmadı hep geriye gitti. İzmir hep geriye gittik. Bu şekilde devam ederse Kocaeli, Antalya ve Bursa İzmir'i geçiyor. İlkel problemlerle yaşıyor olması İzmir'e hakikaten haksızlık…

'İZMİR İŞSİZLİKTE TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE BİR NOKTADA'

— Hızlı değişen dünyada bu değişime ayak uyduran bir Türkiye ama İzmir maalesef. Heredot İzmir için 'gök kubbe altında yaratılmış en güzel topraklar' diyor. Biz 'dağlarından bağ, ovaalarından yağ akan' deriz İzmir'e. İzmir dünyada şehirler yarışında hazır değil. İşsizlikte Türkiye ortalamasının üzerinde. Büyükşehir belediye başkanının problemi pastayı, işi, aşı, mutluluğu, refahı büyütememek, organize sanayi bölgeleri kuramamak. Dünyadaki global yatırımcılara, Türkiye'deki yatırımcılara gidip gelinmeli.

'BELEDİYE BAŞKANI YATIRIM AVCISI GİBİ OLMALIDIR'

-Yollarda, sokaklarda dolaşırken anneler bana diyor ki, "Benim çocuklarım neden İstanbul'da iş buluyor da İzmir'de bulamıyor". Belediye başkanları yatırım avcıları gibi yatırımcıların peşinden gitmeli. Şehre gel gel diyecek altyapıları bitiremezseniz, şehre yapışmış olan bazı problemleri gidermezseniz malesef o şehir patinaj değil geri kayar.

'URLA-KARABURUN'DA DÜNYANIN EN CAZİP VADİSİNİ YAPACAĞIZ'

— İzmir'in kongre turizmi, sağlık turizmi, spor turizminin merkezi olarak düşünmemek… İzmir'de dünyanın en iddialı bilim, teknoloji ve yazılım vadisi. Karaburun, Urla'daki 47 milyon metrekarelik bir alan var. Yüzde 1-2'lik yapılaşmalarla. Bunların mimarı benim. Proje bazlı yatırım teşvik sistemini hayata geçiren kanunu çıkaran Ekonomi Bakanı benim. Orada dünyanın en cazip yatırım bölgesini oluşturmak. Dünyanın bilim, teknoloji yatırım olarak en cazip şirketlere 'gel' diyebilirsiniz, o zaman işi, aşı, refahı, huzuru arttırırsınız bu şehirde.

'İZMİR'DE YAŞAM TARZIYLA İLGİLİ PROBLEM YOK YAŞAMIN KALİTESİZLİĞİ VAR'

© AA / Tezcan Ekizler Kocaoğlu: İzmir kokmuyor

-İzmir'in problemi, geriye doğru kayışın üzerine ideolojik bir beceriksizlik perdesiyle örtmekten başka hiçbir şey değildir, topu taca atmaktır. İzmir'de yaşamla ilgili bir problem var, yaşam kalitesiyle ilgili. Yaşam tarzıyla ilgili tartışma noktasına çekmek için bir gayret var. Birileri bir yerlerde sanki bunun İzmir'in üzerine yapıştırmaya çalışıyor. Bu İzmir'e en büyük saygısızlıktır. İzmir'de metropolde 4 milyon insanımız yaşıyor.

'İZMİR'DE İKİ YIL İÇİNDE TRAFİK SORUNU RAHATLAYACAK'

— İzmir'in en büyük problemi altyapı, ulaşım, hava kirliliği var. İlk üç ayda İzmir'e belediyeciliğinin geldiğini her alanda hissettireceğiz. İlk 6 ayda bir tane çukur olmayacak. 120 gün sonra o şehre ilk kez gelen 'acaba yanlış bir şehre mi geldim?' diyecek. 2020'nin sonunda sıfır atık hedefine ulaşacağız. Trafikle ilgili ilk 2 yılın sonunda 28 tane köprülü kavşak yapacağız. Artabilir bu.