Sigara tüketimi geçen yıla oranla yüzde 12 arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 2018 yılı tütün mamulü istatistiklerine göre, geçen yıl sigaranın üretimi 172 milyar adet, iç satışı 118,5 milyar adet, ihracatı 49,5 milyar adet olarak açıklandı. Bir önceki yıla göre sigara üretimi yüzde 10, iç satışı yüzde 12 oranlarında arttı. İhracat artışı ise yüzde 0 olarak belirtildi.
TÜİK verilerine göre, Ocak 2018-Ocak 2019 arasında genel TÜFE'de değişim oranı yüzde 20,35 olarak gerçekleşirken, büyük kısmını tütün mamullerinin oluşturduğu "alkollü içecekler ve tütün" harcama grubunda TÜFE değişim oranı sadece yüzde 2,63 olarak gerçekleşti. Sigaradan alınan ÖTV oranları, para ve maliye politikası ile kayıtdışı piyasayı düzen altına alma amaçları doğrultusunda belirleniyor; tüketimi düşürme, sağlık eşitsizliklerini giderme etkisi bulunmuyor.
YERLİ TÜTÜN TÜKETİMİ DÜŞÜŞTE
Açıklanan verilere göre, Türkiye'de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı da yüzde 12,07'ye düştü. Tarımsal desteklerin kaldırılması, geçimlik fiyatların altında sözleşmeli tarımın dayatılması sonucu yerli tütün üretiminin büyük oranda tasfiye olması, son yıllarda kayıtdışı piyasaya yönelik üretimin artması, Amerikan ve Virginia harmanlı sigaraların piyasa payının yüzde 90'ı geçmesi ve Tütün Fonu'nun eritilmesiyle, 2018'de sigara üretiminde kullanılan 121 ton tütünün sadece 14,6 tonu yerli tütünden oluştu.
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