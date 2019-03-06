Kayıt
03:02 06 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Soylu

    Soylu'dan Temelli ve Buldan'a: Onların bu asil milletin vekili olabilecek karakterleri yoktur

    © AA / Eren Bozkurt
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Beni edebe davet ediyor Pervin Buldan, Sezai Temelli. Sen hangi edepten bahsediyorsun. Bu ülkeyi peşkeş çekmek, satmak ve bölmek için her şeyi yapıyorsunuz, hangi edepten bahsediyorsunuz" sözleriyle HDP'lilere tepki gösterdi.

    HDP
    © Fotoğraf : Twitter/HDP
    HDP'den Soylu'ya yanıt: Hakaret ve küfürlerin cevabı önce 31 Mart’ta sandıklarda verilecektir
    İzmir'in Bayındır ilçesinde, AK Parti Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'in seçim ofisi önünde toplanan vatandaşları selamlayan Soylu, seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı.

    Bakan Soylu, Türkiye'nin her köşesinde huzur bulunduğunu belirterek, "Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Van'da da artık kimsenin borusu ötmüyor, milletimizin borusu ötüyor." diye konuştu.

    'ONLAR, BU ASİL MİLLETİN VEKİLLERİ OLAMAZLAR'

    Bakan Soylu daha sonra Buca ilçesi Kasaplar Meydanı'na geçerek, AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan ile burada toplanan vatandaşlarla sohbet etti.

    Türkiye'nin zengin, güçlü, bağımsız olmasını istemeyenlerin olduğunu aktaran Soylu, "Bu coğrafyada parmağımızı oynatmadan kimseye oyun kurdurmayız" dedi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Süleyman Soylu'dan Sezai Temelli'ye: Suratında meymenet olmayan komünist sakallı
    Bakan Soylu, İzmir'de yaptığı konuşmalarla ilgili HDP'den basın açıklaması yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

    "Beni edebe davet ediyor Pervin Buldan, Sezai Temelli. Sen hangi edepten bahsediyorsun. Bu ülkeyi peşkeş çekmek, satmak ve bölmek için her şeyi yapıyorsunuz, hangi edepten bahsediyorsunuz. Neymiş, 15 tane ilde İstanbul'dan başlayarak bu PKK'nın vekilleri… Kusura bakmayın ben onlara milletvekili demem, kim derse de kendi adıma doğru bulmam. Onların bu asil milletin vekili olabilecek karakterleri yoktur, o kadar basittir. Bu milletin vekili olamazlar, onlar terörün vekilidir, onlar PKK'nın vekilleridir. Zaten 'biz PKK'nın vekili değiliz' demiyorlar. Öyle bir cesaretleri yok, öyle güçleri yok. Ne olacakmış, Apo'nun İmralı'dan çıkması için bunlar İstanbul'dan başlayıp Diyarbakır'a kadar yürüyeceklermiş. Bende ne dedim onlara, ulan sizi yürütürsek adam değiliz be".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, AK Parti, Uğur Demirezen, Süleyman Soylu, Bayındır, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Karikatür
    ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet