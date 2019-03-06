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07:45 06 Mart 2019
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    Bülent Arınç

    'Arınç: Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok, nereden çıktı bu, seçim stratejimiz doğru değil'

    © AA /
    Türkiye
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    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Bülent Arınç'ın, AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nereden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil” dediği iddia edildi.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın iddiasına göre, geçen cuma akşamı AK Parti'de  24. 25. ve 26. dönem milletvekilliği yapan 110 eski milletvekili ile 4 eski TBMM Başkanı'nın katıldığı bir toplantı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin ev sahibi olduğu toplantıya 230 vekil davet edildi ancak katılım yarı yarıya oldu.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Metin Aktas
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    Özhaseki'nin gecikmeli katıldığı toplantıda söz alan eski TBMM Başkanı Arınç, 50 dakikalık uzun bir konuşma yaptı. Arınç, beka tartışması için "Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nereden çıktı bu beka meselesi? Seçim stratejimiz doğru değil" eleştirisinde bulundu.

    Kendisinin Hamamönü'nde ofisi olduğunu anlatan Arınç, Ankara adayı belirlenmeden önce esnafın nabzını tuttuğunu belirterek, "Görüştüğüm 10 kişiden 9'u Ali Babacan'ı istiyordu. Madem aday gösterilmedi, Özhaseki'nin gezilerine Babacan da davet edilsin, birlikte gezsinler" dedi.

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    AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekçi'nin ‘Şarap' ile ilgili sözlerine de atıf yapan Arınç, "Nasıl konuşuyor Allah aşkına, kim yönlendiriyor? Rahmetli Erbakan Manisa'ya gelmişti. ‘Hepsini denize dökmek lazım' diye bir konuşma yaptı, Manisa'da ben seçimi kaybettim. Nerede, nasıl mesaj verileceğini iyi belirlemek lazım" dedi.

    '6 PUAN GERİDEN BAŞLADIM'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
    © AA /
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    Toplantıya bir saat geç katılan Mehmet Özhaseki ise seçim stratejisini bir ekibin belirlediğini, bu programa göre hareket edildiğini söyledi. Aday olduğunda yarışa geriden başladığını söyleyen Özhaseki, "Aday olduğumda yüzde 6 geride idik. Şimdi en son yapılan anketlere göre binde 8 öne geçmiş durumdayım" dedi.

    Toplantıda Arınç dışında eski başkanlar Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin de katıldı. Çiçek, kısa bir konuşmada yaptı ve "Şimdi burada konuştuklarımız 5 dakika sonra dışarı sızıyor. Çok fazla konuşmayacağım. Zaten Genel Sekreterimiz Fatih Şahin ve adayımız Özhaseki ile irtibatlı bir şekilde seçim çalışmalarına destek veriyorum" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    yerel seçim, beka sorunu, eleştiri, belediye, anket, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Zeybekci, Mehmet Özhaseki, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İzmir, Türkiye, Ankara
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