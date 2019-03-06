Kayıt
07:45 06 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TSK - savaş uçağı

    '3 yıldır bana mı güvendiniz de şimdi zorunlu olarak Hava Kuvvetleri'ne çağırıyorsunuz?'

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Hava Kuvvetleri'nde doğan pilot açığının giderilmesi için ordudan ayrılan pilotların altı yıl daha çalışması zorunlu hale getirildi. Dönmeyen pilotların sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz hakları askıya alınacak. Bu kapsamda görev süresi uzatılan pilotlardan biri '3 yıldır bana mı güvendiniz?' diye tepki gösterdi.

    Darbe girişimi sonrası savaş uçağı pilotlarının bazıları FETÖ yapılanmasının ayrımcılığına, tacizlerine dayanamadığı için zorunlu hizmet süresini doldurunca ayrıldığını, hatta ayrılmayı çabuklaştırmak için zorunlu hizmet süresini 15 yıldan 10 yıla düşürdüğünü belirtmişti.

    Bedelli askerlik, asker, TSK
    © AA /
    TSK'dan askerlere PUBG uyarısı
    22 Şubat 2019'da Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren TSK Personel Kanunu'nun 113. Maddesi ve Ek geçici 98. Maddesi, zorunlu hizmet sürelerinde değişiklik yapılmasını içeriyordu. Değişikliğin nedeni, Hava Kuvvetleri'nde pilot açığının doğmasıydı. Şimdi, ayrılanların 6 yıl daha çalışması zorunlu hale getiriliyor. Dönmeyen pilotların ise sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz hakları askıya alınacak. Yani, pilotluk yapamayacak.

    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, yıllar önce Hava Kuvvetleri'nden ayrılan ancak şimdi geri dönmeleri istenen pilotlardan ikisiyle konuştu.

    Buna göre 15 yılını doldurduktan sonra emekliye ayrılan ve 7 yıldır hava yolu şirketinde çalışan kaptan pilot şunları söyledi:

    "Mecburi hizmetin 21 yıla çıkarılması nedeniyle zorunlu geri çağırma ve buna itibar etmeyenlerin sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz haklarının askıya alınması gibi bize göre hukuksuz bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Kazanılmış haklarımız geriye doğru alınıyor, hukuki güvenlik ilkesi yok ediliyor. Gerçekten bir beka sorunu olduğuna inansam, topraklarımı savunmak için inanın bir dakika dahi gözümü kırpmam. Tüm gelecek planlarımı askıya almama neden olacak bu keyfi uygulama nedeniyle mağduriyetimi kelimelerle ifade edemiyorum. Yasa henüz uygulanmadan her iki tarafın da mağdur olmayacağı bir düzenleme mutlaka yapılmalı."

    'ÖNÜMÜ GÖREMİYORDUM'

    Melania Trump - DOVE School
    © AP Photo / Patrick Semansky
    'Melania Trump, FETÖ'ye ait bir okulu ziyaret etti'
    Öztürk, devamında bir diğer pilotun anlattıklarını aktardı.

    Buna göre Hava Kuvvetleri'nde 16.5 yıl pilot olarak görev yaptıktan sonra ayrılan, 6 yıldır özel hava yolunda uçan kaptan pilot, ayrılma gerekçesini "Önümü görememek, FETÖ'cülerin bana komutanlık yaptırmayacaklarını bilmek, komutanlarıma meramını anlatamamak ve tehlikenin farkında olmadıklarını görmekten" diye açıkladı.

    Askerliğe adım attığı sırada zorunlu hizmet süresinin 15 yıl olduğunu, ancak darbe girişimi sonrası önce 18, sonra da 21 yıla çıkarıldığını belirten pilot, şöyle devam etti:

    "1- Siz kendi çocuğunuzu 2 yıllık askeri pilotaj eğitiminin ardından en az 21 yıllık bir zorunlu hizmete mahkum eder misiniz? Yeni aday ve kaynağı bu kadar uzun zorunlu hizmetle nasıl bulacaksınız?

    TSK hava harekatı
    © Fotoğraf : DHA
    TSK'daki pilot açığını kapatmak için görev süreleri uzatıldı
    2- TBMM'de torba kanun içerisinde patates-soğan yasalarıyla birlikte geriye dönük işletilen bir kanunda ‘kazanılmış hak, hukuk, adalet, insan hakları' gibi kavramları nerede arayalım?

    3- Darbe girişimi sonrasında, 18 yılını tamamlamak için KHK ile dönen arkadaşlarımızın mecburi hizmet sürelerine geçen hafta 3 yıl eklenmiş oldu. Gönüllü veya zorunlu olarak dönsek de bunun tekrar uzamayacağını nereden bilelim?

    'DARBE GİRİŞİMİNİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK ÜÇ YIL GEÇTİ, NEDEN TOPARLANAMADIK?'

    4- ‘Sivilde kaptan pilotlar çok para alıyor, o yüzden düşük maaşa kimse dönmek istemez' diyorlar. Bakınız geri dönen bir pilota 3 bin TL'den fazla maaş öderken, hiç ayrılmamış olan pilotlarımıza 16-17 bin TL maaş ödemeye devam ediyorlar. Yani aynı işi yapan aynı rütbedeki pilotlar arasında zaten ayrım ve haksızlık yaratıyorlar.

    5- Darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Şu ana kadar neden toparlanamadık? 3 yıldır bana mı güvendiniz de şimdi zorunlu olarak Hava Kuvvetleri'ne çağırıyorsunuz? Üstelik gelmezsem sivil havacılık lisansımı askıya alıp Türkiye'de uçurmamakla tehdit ediliyorum."

    Etiketler:
    pilot, görev, kanun, uçak, savaş, Resmi Gazete, TSK, Sözcü, Saygı Öztürk, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Karikatür
    ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet