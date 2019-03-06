'3 yıldır bana mı güvendiniz de şimdi zorunlu olarak Hava Kuvvetleri'ne çağırıyorsunuz?'

Hava Kuvvetleri'nde doğan pilot açığının giderilmesi için ordudan ayrılan pilotların altı yıl daha çalışması zorunlu hale getirildi. Dönmeyen pilotların sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz hakları askıya alınacak. Bu kapsamda görev süresi uzatılan pilotlardan biri '3 yıldır bana mı güvendiniz?' diye tepki gösterdi.

Darbe girişimi sonrası savaş uçağı pilotlarının bazıları FETÖ yapılanmasının ayrımcılığına, tacizlerine dayanamadığı için zorunlu hizmet süresini doldurunca ayrıldığını, hatta ayrılmayı çabuklaştırmak için zorunlu hizmet süresini 15 yıldan 10 yıla düşürdüğünü belirtmişti.

22 Şubat 2019'da Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren TSK Personel Kanunu'nun 113. Maddesi ve Ek geçici 98. Maddesi, zorunlu hizmet sürelerinde değişiklik yapılmasını içeriyordu. Değişikliğin nedeni, Hava Kuvvetleri'nde pilot açığının doğmasıydı. Şimdi, ayrılanların 6 yıl daha çalışması zorunlu hale getiriliyor. Dönmeyen pilotların ise sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz hakları askıya alınacak. Yani, pilotluk yapamayacak.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, yıllar önce Hava Kuvvetleri'nden ayrılan ancak şimdi geri dönmeleri istenen pilotlardan ikisiyle konuştu.

Buna göre 15 yılını doldurduktan sonra emekliye ayrılan ve 7 yıldır hava yolu şirketinde çalışan kaptan pilot şunları söyledi:

"Mecburi hizmetin 21 yıla çıkarılması nedeniyle zorunlu geri çağırma ve buna itibar etmeyenlerin sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz haklarının askıya alınması gibi bize göre hukuksuz bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Kazanılmış haklarımız geriye doğru alınıyor, hukuki güvenlik ilkesi yok ediliyor. Gerçekten bir beka sorunu olduğuna inansam, topraklarımı savunmak için inanın bir dakika dahi gözümü kırpmam. Tüm gelecek planlarımı askıya almama neden olacak bu keyfi uygulama nedeniyle mağduriyetimi kelimelerle ifade edemiyorum. Yasa henüz uygulanmadan her iki tarafın da mağdur olmayacağı bir düzenleme mutlaka yapılmalı."

'ÖNÜMÜ GÖREMİYORDUM'

Öztürk, devamında bir diğer pilotun anlattıklarını aktardı.

Buna göre Hava Kuvvetleri'nde 16.5 yıl pilot olarak görev yaptıktan sonra ayrılan, 6 yıldır özel hava yolunda uçan kaptan pilot, ayrılma gerekçesini "Önümü görememek, FETÖ'cülerin bana komutanlık yaptırmayacaklarını bilmek, komutanlarıma meramını anlatamamak ve tehlikenin farkında olmadıklarını görmekten" diye açıkladı.

Askerliğe adım attığı sırada zorunlu hizmet süresinin 15 yıl olduğunu, ancak darbe girişimi sonrası önce 18, sonra da 21 yıla çıkarıldığını belirten pilot, şöyle devam etti:

"1- Siz kendi çocuğunuzu 2 yıllık askeri pilotaj eğitiminin ardından en az 21 yıllık bir zorunlu hizmete mahkum eder misiniz? Yeni aday ve kaynağı bu kadar uzun zorunlu hizmetle nasıl bulacaksınız?

© Fotoğraf : DHA TSK'daki pilot açığını kapatmak için görev süreleri uzatıldı

2- TBMM'de torba kanun içerisinde patates-soğan yasalarıyla birlikte geriye dönük işletilen bir kanunda ‘kazanılmış hak, hukuk, adalet, insan hakları' gibi kavramları nerede arayalım?

3- Darbe girişimi sonrasında, 18 yılını tamamlamak için KHK ile dönen arkadaşlarımızın mecburi hizmet sürelerine geçen hafta 3 yıl eklenmiş oldu. Gönüllü veya zorunlu olarak dönsek de bunun tekrar uzamayacağını nereden bilelim?

'DARBE GİRİŞİMİNİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK ÜÇ YIL GEÇTİ, NEDEN TOPARLANAMADIK?'

4- ‘Sivilde kaptan pilotlar çok para alıyor, o yüzden düşük maaşa kimse dönmek istemez' diyorlar. Bakınız geri dönen bir pilota 3 bin TL'den fazla maaş öderken, hiç ayrılmamış olan pilotlarımıza 16-17 bin TL maaş ödemeye devam ediyorlar. Yani aynı işi yapan aynı rütbedeki pilotlar arasında zaten ayrım ve haksızlık yaratıyorlar.

5- Darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Şu ana kadar neden toparlanamadık? 3 yıldır bana mı güvendiniz de şimdi zorunlu olarak Hava Kuvvetleri'ne çağırıyorsunuz? Üstelik gelmezsem sivil havacılık lisansımı askıya alıp Türkiye'de uçurmamakla tehdit ediliyorum."