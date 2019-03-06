Emine Erdoğan'dan Hawking örneği

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin iş birliğiyle hazırlanan 'Engelsiz Üniversite', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla dün açıldı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu merkezle engelli bireylerin ebeveyn eğitimi alacak olması son derece önemlidir. Hem kendi ailelerini güçlendirecek, hem de buradan elde ettikleri kazanımları toplumla paylaşarak farkındalık oluşturacaklardır. Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şeyler öğrettiyse o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır. Bilim alanında açtığı çığır yanında bedensel engelinin insanın yapabileceklerine sınır koyamadığını da ispat etmiştir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)