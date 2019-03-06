Emine Erdoğan'dan Hawking örneği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün 'Engelsiz Üniversite'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şeyler öğrettiyse o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır" dedi.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin iş birliğiyle hazırlanan 'Engelsiz Üniversite', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla dün açıldı.

© REUTERS / Lucas Jackson Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi ile doktora tezi açık artırmaya çıkıyor

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Engelsiz Üniversite de 40 branşta bin 600 katılımcı eğitim görecek. Engelli kardeşlerimiz eğitimle liyakate sahip olarak meslek hayatında yer alacak ve çok daha özgüvenli kişiler olacaklardır" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu merkezle engelli bireylerin ebeveyn eğitimi alacak olması son derece önemlidir. Hem kendi ailelerini güçlendirecek, hem de buradan elde ettikleri kazanımları toplumla paylaşarak farkındalık oluşturacaklardır. Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şeyler öğrettiyse o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır. Bilim alanında açtığı çığır yanında bedensel engelinin insanın yapabileceklerine sınır koyamadığını da ispat etmiştir."