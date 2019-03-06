Bakan Varank: CHP Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun iptali için AYM'ye başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.



Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak. — Mustafa Varank (@varank) March 5, 2019

​Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.

Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" değerlendirmesinde bulundu.